澤倫斯基曝俄控制烏20%領土 「大於荷比盧總和」
烏克蘭總統澤倫斯基2日表示，俄羅斯軍隊控制著烏克蘭約五分之一的領土，包括自2014年以來，遭到俄國併吞的克里米亞半島，以及由莫斯科支持的分離主義份子所占領的東部領土。
澤倫斯基在向盧森堡議員發表講話時說：「今天，我們大約20%的領土處於占領者的控制之下。」
在澤倫斯基發表講話之際，俄國部隊正在鞏固對烏東頓巴斯地區的控制，並逐步朝著烏克蘭在頓巴斯地區的實際行政中心克拉莫托斯克推進。在此之前，俄軍從烏克蘭首都周邊地區和東北地區撤退，聚焦於針對東部工業地區的攻擊。
澤倫斯基說，2014年克俄國支持的分離份子和俄軍控制烏克蘭4.3萬平方公里，但在俄國入侵三個多月後，占領面積已經增加到將近12萬5000平方公里，他說被控制的領土「遠大於」荷蘭、比利時和盧森堡的總和。他也說，有將近30萬平方公里的土地，已經被地雷和未爆彈藥「污染」。
另據美聯社報導，澤倫斯基也在6月1日「國際兒童日」向全國發表視訊演說指出，目前已知有243名兒童死於戰火，446名兒童受傷，另有139名失蹤，真實數字可能更多。
澤倫斯基痛批：「這個構成犯罪的政策不只是要擄走兒童，也是為了要讓這些兒童忘了烏克蘭，日後無法回國。」澤倫斯基表示，烏克蘭會懲罰那些該負責任的人，但首先會在戰場上向俄羅斯證明，「烏克蘭不會被征服，我們的人民不會投降，我們的孩子也不會成為占領者的戰利品」。
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