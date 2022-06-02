拜登：援烏火箭不為推翻普亭

美國政府1日宣布提供烏克蘭 海馬斯多管火箭系統（HIMARS），最新軍援規模達7億美元，美國總統拜登 表示，這將可協助烏克蘭捍衛領土、擊退俄羅斯 的進逼，支持烏克蘭為自由而戰。對此，克里姆林宮指控華府「火上加油」，並且警告此舉徒增華府、莫斯科爆發直接衝突的風險。

拜登上月31日在紐約時報投書稱美國決定為烏克蘭人提供更先進的火箭系統與彈藥，以助烏克蘭在戰場上打擊重要目標；拜登也說，美國不鼓勵也不同意烏克蘭越境打擊。

國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，烏克蘭承諾不會拿新武器攻擊在俄國領土內的目標，且美國、烏克蘭與其他盟國與合作夥伴彼此信賴。

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述一名拜登政府官員說法表示，這些新武器系統不會被用來攻擊俄國本土，美國也不會提供長程火箭系統給烏克蘭。海馬士火箭系統可發射射程達300公里的「陸軍戰術飛彈」，但美國不會提供這種飛彈給烏方，因為擔心烏軍用來攻擊俄羅斯境內。

根據五角大廈發布的成果清單，7億美元的援助包含海馬斯多管火箭系統、5套反炮兵雷達、2套空中預警雷達、1000套標槍飛彈與50套指揮發射裝置、6000套反裝甲武器與4輛Mi-17直升機等。

海馬斯為烏克蘭一直向美國爭取的火箭系統，可搭載中程火箭擊中80公里外的目標，比美國日前提供的榴彈砲射程更遠；烏軍盼透過海馬斯打擊部隊後方的俄軍和武器庫存。

白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）告訴美國有線電視新聞網（CNN），俄軍目前多集結在烏克蘭東南部，海馬斯系統將可對該地區的衝突產生重大影響。

俄羅斯警告美國不要援助這項武器，稱這是為戰爭「火上澆油」。

路透報導，一名國防部官員表示，美國將優先提供4套海馬斯給烏克蘭，並花費3周訓練烏軍操作。

路透報導，當美國與盟國為烏克蘭提供更精良的武器，華府也和基輔密切討論萬一深入打擊俄羅斯所造成的情勢升級險境。

訪問華府的北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）重申北約團結抵禦可能的威脅，並表示，雖未看到俄軍的核武部署出現變化，不過，俄國一直在口頭渲染這項威脅，他警告俄國「一旦動用核武將徹底改變戰爭性質。」

部分分析家表示，烏軍似乎在烏克蘭東部戰場逐漸失利，「海馬斯多管火箭系統」將扭轉戰局。但也有人說，這套系統不會讓戰局改觀，但有助於讓局面扳平。