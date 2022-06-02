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烏快速入歐沒望？ 主要成員國幾乎都反對

編譯中心／綜合1日電
義大利總理德拉基稱，目前只有義國支持授予烏克蘭歐盟候選國資格，而所有其他歐盟主要成員國都反對。(歐新社)
義大利總理德拉基稱，目前只有義國支持授予烏克蘭歐盟候選國資格，而所有其他歐盟主要成員國都反對。(歐新社)

義大利總理德拉基（Mario Draghi）5月31日披露，只有義國支持授予烏克蘭歐盟候選國資格，而所有其他歐盟主要成員國都反對。此外，丹麥6月1日舉行公投，以近67%的贊成票壓倒性通過加入歐盟（EU）共同防衛政策。對此，歐盟執委會主席范德賴恩及歐洲理事會主席米歇爾表示歡迎。

據俄羅斯官媒《RT》與烏克蘭《基輔獨立報》的轉述，德拉基表示，「除了義大利，幾乎所有主要歐盟成員國都反對授予烏克蘭候選國資格。由於這些國家的反對，候選國資格目前並不在預期之中」。

不過，德拉基也表示，「不能排除烏克蘭快速邁向歐盟，依我看，歐盟執委會也認同這個觀點」。他說，可以「想像」歐盟執委會將在6月的一次會議上，提交加快烏克蘭申請未來候選國資格的計畫。

歐盟問題專家、歐洲政策中心執行主任法比安祖萊格也指出，烏克蘭入盟並不是短期內的事情。

申請入盟包括提出申請、獲得候選國地位、開啟談判和批准四個環節。每一個環節都需獲得歐盟27個成員國一致同意，才能進入到下一階段。目前，烏克蘭的入盟進程仍處於第一個環節，即申請剛被受理階段。即使歐盟委員會同意給予烏克蘭候選國地位，烏克蘭「入盟」仍需花費數年，其間還可能遭任一歐盟成員國否決。

法比安祖萊格表示，成為歐盟候選國可能是很快發生的事情，「但並不意味著這個國家很快就能加入歐盟」。

歐盟 烏克蘭 義大利

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