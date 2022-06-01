時間站哪一邊？俄烏陷消耗戰 這些事決定誰先屈服

俄烏戰爭陷消耗戰，目前還很難預測贏家。(路透)

俄烏戰爭陷入激烈的消耗戰，「時間到底站在誰那邊？」可能決定這場戰事的結果。

事情大部分取決於不可預測的戰場動態，特別是俄軍試圖在美國和其他國家支援的重型火砲尚未抵達、還來不及強化俄軍必須攻克的防線之前，趕往烏東領土。

美國總統拜登已經決定批准提供烏克蘭 射程80公里的多管火箭系統，這是軍援至今的最強大火砲。然而，隨時間流逝，更廣泛的經濟和政治脆弱性也變得同等重要，包括國際對烏克蘭的支持減弱，以及俄羅斯 的工業零組件恐將匱乏。很難預測哪一方會先屈服。

軍事分析人士說，烏克蘭的關鍵風險在於：協助其戰鬥的海外財援和軍援救生索能堅持多久。

俄羅斯在很多方面都面臨著相反的挑戰，包括難以招募新兵，而且缺乏進口，其中包括生產和更換飛彈等武器時所需要的部件。因此，俄羅斯的火力優勢似乎隨時間推移逐漸減弱。

俄國 總統普亭似乎指望國際社會與烏克蘭之間的團結會先破裂，因為全球各地的經濟都面臨通膨和缺糧的問題，以及國內政治和安全利益分歧的壓力。

他上月底在歐亞經濟聯盟論壇上表示，「這些先進經濟體過去40年沒遇過這種通膨；失業率上升，物流鏈斷裂，糧食等敏感領域的全球危機正在加劇。這不是開玩笑。」

政治顧問R.Politik的創辦人Tatiana Stanovaya認為，「普亭的策略是等待這一切結束，他確定自己有足夠的時間，因為他看到西方很快要面臨重大的經濟問題，民怨會上升。」

有跡象表明，烏克蘭的盟友對它的支持可能即將觸頂。美聯社-NORC公共事務研究中心5月12日至16日的民調顯示，愈來愈多的美國人認為，政府的要務應該是限制對美國經濟的損害，而不是懲罰俄羅斯，正反意見比是51%對45%，恰與4月的民調相反。

法國、德國和義大利都已經開始呼籲停火談判。如果今天停戰，烏克蘭將有多達20%的領土在俄羅斯控制下。匈牙利竭力淡化和延遲歐盟本周原則同意的部分禁止俄羅斯石油進口。土耳其繼續阻擋芬蘭和瑞典申請加入北約。

與此同時，俄羅斯官員似乎有信心，他們至少有時間實現普亭對烏克蘭展開「特別軍事行動」的最低目標，即兼併構成東頓巴斯地區的盧甘斯克和頓內茨克全部。

到目前為止，俄國經濟似乎比預期更能承受美歐制裁帶來的衝擊。盧布走強，石油和天然氣收入保持高點，通膨預期持穩。油氣價格上漲預計今年能為俄羅斯帶來2,850億美元的能源出口收入，為應付制裁提供強大的財政緩衝。

根據一位經常往返俄羅斯、阿聯和美國之間不願具名的商人說，俄國商界最初的悲觀情緒已經轉變到相信俄軍將占上風，並開始競相購買外國投資人留下的廉價資產。

然而，俄羅斯經濟擁有的時間也在倒數。根據經濟部的估計，GDP在3月成長1.3%之後，4月較一年前萎縮3%，經濟部將此一波動歸咎於「前所未有的制裁壓力」重創交通運輸和消費者需求。俄國央行預估今年GDP將萎縮10%。

芬蘭銀行新興經濟體研究所所長Iikka Korhonen說：「我認為普亭和他的人民並不真正理解，俄羅斯過去30年有多麼融入全球經濟。」他說，先進進口商品的稀缺正在摧毀生產工作，這個過程可能加速，因庫存下降以及無可替代的零組件會在未來幾個月內斷供。俄國汽車業已陷入停頓，工廠因缺少零組件而關閉，4月銷售較一年前大降79%。

前世界銀行經濟學家、現任紐約市立大學教授的Branko Milanovic說，「人們非常關注盧布這樣的金融變數，但我認為關鍵不在那裡，而是實體經濟的變化。」

他指出，俄羅斯目前幾乎每個製造環節都依賴進口的外國零組件，包括台灣晶片、工廠基礎機械的小部件，以及俄羅斯機場安全系統依賴的西門子X光機。哪些可以在國內複製或從中國大陸進口，哪些無可取代，會逐漸明朗。

Milanovic強調「經濟崩潰的O型環理論」，他指的是1986年美國太空梭挑戰者號爆炸，「只缺一個部件，也無法繼續」。