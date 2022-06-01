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愛沙尼亞倡禁俄天然氣 歐盟領導人淡化 荷蘭突遭俄停供

編譯中心╱綜合31日電
荷蘭成為繼波蘭、保加利亞和芬蘭之後，最新被俄羅斯切斷天然氣供應的歐洲國家。圖為荷蘭加油站。(歐新社)
荷蘭成為繼波蘭、保加利亞和芬蘭之後，最新被俄羅斯切斷天然氣供應的歐洲國家。圖為荷蘭加油站。(歐新社)

歐盟領導人首次因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄實施石油禁運，愛沙尼亞總理卡拉斯今天說，歐盟應推進對俄國的第七輪制裁措施，其中包括天然氣，但歐盟領導人淡化在下一輪制裁中禁止進口俄國天然氣的可能性。

此外，荷蘭成為成為繼波蘭、保加利亞和芬蘭之後，最新被俄羅斯切斷天然氣供應的歐洲國家。俄羅斯天然氣工業公司宣布，由於荷蘭能源企業GasTerra拒絕以俄國貨幣盧布進行支付，它已經停止對荷蘭供應天然氣。

由27個國家組成的歐盟昨天在峰會中同意對俄國實施第6套制裁措施，將停止進口大部分俄國石油，但豁免透過輸油管運抵歐洲的石油，為匈牙利做出讓步。

愛沙尼亞總理卡拉斯今天說，歐盟應推進對俄國的第七輪制裁措施，其中包括天然氣。「我認為對俄國天然氣的制裁必須被包含在第七輪制裁中，但我不認為這會發生 。」她並將5月30日達成的俄國石油禁運措施形容為「一個公平的妥協」。

奧地利總理內哈默則已排除禁運俄國天然氣的可能性。他說：「天然氣禁運不會成為議題，德國總理蕭茲也明確表示這點。俄國石油更容易補償。天然氣完全不同。」

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）表示，歐盟「現在應該先暫停」，然後再考慮新一輪制裁。他說：「禁運天然氣要複雜得多，所以這是重要的一步。讓我們暫時就此打住，看看有什麼影響。」

另外，荷蘭的天然氣需求約15%仰賴俄羅斯天然氣供應，相當於每年約60億立方公尺。中央社引述法新社報導，儘管荷蘭的依賴比例低於歐盟國家平均的40%，但跟其他歐洲國家一樣，荷蘭仍為了降低對俄羅斯能源的依賴而措手不及。

天然氣 俄國 歐盟

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