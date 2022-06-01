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抗俄 德砸1000億歐元擴軍 建歐洲最大軍隊

編譯中心╱綜合31日電
德國將提撥1000億歐元提升軍備，以對抗俄羅斯的威脅。圖為德國步兵營在阿爾卑斯山進行的雪地攻擊訓練。（取材自德國國防部官網）
德國將提撥1000億歐元提升軍備，以對抗俄羅斯的威脅。圖為德國步兵營在阿爾卑斯山進行的雪地攻擊訓練。（取材自德國國防部官網）

德國政府與保守派反對黨之間達成一項協議，將提撥1000億歐元（約1081億美元）為軍隊現代化，以對抗俄羅斯的威脅。德國總理蕭茲在5月31日德媒刊登的專訪中稱，德國很快將擁有北約架構中「歐洲最大的傳統軍隊（常規軍力）」。

德國總理蕭茲告訴德國報紙，這項預算協議將「大幅強化」德國及其北約盟邦的安全。他在訪談中說：「德國即將在北約之下擁有歐洲最大規模的傳統武力。」俄羅斯2月間發兵入侵烏克蘭3天後，蕭茲便承諾，將撥出1000億歐元特別預算，在未來幾年重整軍備以汰換軍中老舊裝備。他還表示，德國計畫採購美製F-35匿蹤戰機，以取代老化的旋風式戰機，另計畫向以色列採購無人機。

中央社引述法新社報導，5月29日入夜後達成的這項協議增設特別預算供軍備籌獲，也讓德國得以達成國防支出在國內生產毛額（GDP）占比2%的北約成員目標。

蕭茲領導的社民黨、綠黨、自民黨組成的三黨執政聯盟，5月29日在柏林與在野黨基民盟／基社盟的代表談判3個多小時，當天深夜宣布就「聯邦國防軍特別基金」達成共識。德國財政部發表聲明說：「借助這筆1000億歐元的額外投入，我們將齊心協力確保聯邦德國（國防）力量在未來數年內獲得增強。這樣，數年平均值能達到北約組織所謂2%的指標。」

德國這筆國防特別支出的財源將另舉債籌款；1000億歐元特別預算的財源不在國家總預算之內。提撥特別軍事預算對德國而言是一政策大轉變。

在冷戰結束之前，西德擁有歐洲最大的傳統軍隊，但自冷戰結束以來，統一後的德國大幅削減軍隊人數，從1990年的50萬左右減到現在的不到20萬。法國因此取而代之，目前擁有歐洲最大的傳統軍隊。去年12月德國軍方發布的一份報告指，德國海軍艦船中只有不到30%，處於「可完全執行任務」狀態。

根據去年12月發布的一份關於軍隊現況的報告顯示，德國海軍裡能承擔全般任務的艦艇竟不到30%，德國也有許多戰機根本不太能飛。但俄國2月24日入侵烏克蘭，讓二戰結束後便沉浸和平主義的德國終於動起來願加大軍事投資。

德國 預算 北約

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