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傳葉爾欽女婿辭克里姆林宮顧問 女兒曾在網路公開反戰

編譯中心╱綜合31日電

兩名知情人士向路透透露，曾扶植普亭（Vladimir Putin）上位的前俄羅斯領導人葉爾欽（Boris Yeltsin）女婿尤馬謝夫（Valentin Yumashev）已辭去克里姆林宮顧問職務。

中央社報導，尤馬謝夫是無支薪顧問，對普亭的決策影響力有限，但他的離開，切斷了普亭政府對葉爾欽統治的最後連結之一。葉爾欽統治時期奉行自由改革，大力推動向西方開放。

普亭2月24日下令俄軍攻擊烏克蘭，西方政府稱這類入侵行動是不正當的侵略行為，莫斯科當局則說這是保護烏東說俄語民眾的必要「特殊行動」。

另一名葉爾欽時期資深人物邱貝斯（Anatoly Chubais）3月辭去克宮特使一職。蘇聯瓦解後，邱貝斯曾任俄羅斯第一副總理，在葉爾欽經濟改革中扮演要角，曾主導1990年代財政改革，被譽為俄國私有化之父，後來擔任普亭政府資深幕僚。俄羅斯駐聯合國使團一名外交人員也因為俄烏衝突走人。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）並未立即回應針對尤馬謝夫將離職一事的置評請求，記者致電其手機也無人接聽；尤馬謝夫也未回應路透社的置評要求。

葉爾欽總統中心（Boris Yeltsin Presidential Centre）首席副執行長泰倫（Lyudmila Telen）向路透社表示，尤馬謝夫4月已經放棄擔任克宮顧問。詢及他為何離開，泰倫說：「是他主動提出。」

尤馬謝夫和妻子塔堤安娜（Tatyana）的女兒瑪麗亞（Maria）2月24日在Instagram張貼烏克蘭國旗圖片，寫下「不要戰爭」，配上心碎的表情符號。

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