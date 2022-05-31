法籍記者與烏東平民同乘撤離巴士 命喪俄軍轟擊

法國記者李克勒-殷姆霍夫在烏克蘭東部罹難。(美聯社)

法國及烏克蘭 官員說，俄羅斯30日的轟擊行動擊中一輛疏散烏克蘭東部平民的巴士，造成一名法國記者喪命。

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）發推文說：「李克勒-殷姆霍夫（Frederic Leclerc-Imhoff）在烏克蘭呈現戰爭的真實情況。他與被迫逃離俄軍轟擊的平民一起搭乘人道巴士，因遭受創傷而不治。」

馬克宏寫道：「對於那些堅持戰地報導這項艱鉅任務的人，我重申法國的無條件支持。」

李克勒-殷姆霍夫效力法國BFM電視台（BFM TV）。電視台表示，自俄烏戰爭2月24日開打以來，他是第2次赴烏克蘭採訪。

法國和烏克蘭外交部各自在聲明中表示，李克勒-殷姆霍夫當時在烏東的北頓內次克（Severodonetsk）附近，這座城市近幾周遭到不斷推進的俄軍攻擊。

法國新任外長柯隆納（Catherine Colonna）30日造訪烏克蘭首都基輔，她發推文說，李克勒-殷姆霍夫「在履行報導職責時，於俄軍轟擊人道任務的行動中」喪命。

柯隆納說：「我已與（烏東地區）盧甘斯克 （Lugansk）政府談話，並要求（烏克蘭）總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）調查，他們向我保證予以支持協助。」

盧甘斯克州長蓋戴（Sergiy Gaidai）在通訊軟體Telegram上說：「我們的裝甲疏散車輛當時正要從當地載10人上來，卻遭敵方火力攻擊。」

BFM電視台表示，李克勒-殷姆霍夫是遭到砲彈的碎片擊中，他的同事布蘭次泰特（Maxime Brandstaetter）也受了傷，當地協力人員盧塔（Oksana Leuta）則無恙。

電視台聲明說：「這起悲劇事件提醒我們，所有為了報導這場戰爭而冒著性命危險的記者所面臨的威脅，而戰爭已經打了超過3個月。」

電視台總監福吉爾（Marc-Olivier Fogiel）說，李克勒-殷姆霍夫的母親得知兒子死訊後的第一個反應是詢問兒子的同事們是否安好。

福吉爾表示：「她理解兒子的工作……帶著一種自豪感。」

「無國界記者」（Reporters Without Borders）組織表示，至少已有8名記者在報導烏克蘭戰事期間喪命。