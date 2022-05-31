英國國防部：俄羅斯在烏東進展緩慢 但保持戰果

俄羅斯與烏克蘭部隊在烏東頓巴斯地區爆發激戰期間，北頓內茨克可見到濃煙升起。攝於30日。法新社

英國國防部在31日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出，俄羅斯 佔領利曼（Lyman）支持其作戰主要行動，即可能仍是包圍北頓內茨克（Severodonetsk）與關閉烏克蘭在盧甘斯克 州的部隊周圍口袋。猛烈砲擊仍在繼續，巷戰則可能正在北頓內茨克鎮的郊區發生。

英方認為，俄軍南方集群（Southern Grouping of Forces）的單位可能正在領導該區域的最成功軸心，並且得到自北部發動進攻的中央集群（Central Grouping of Forces）支援。進展一直緩慢，但戰果正在保持。進入口袋的路徑可能仍在烏方的控制之下。俄羅斯藉由在相對較小的區域集結部隊與火力，已經取得比起會戰早期要更大的局部成功，也迫使俄方接受在佔領領土其他地方的風險。

英方判斷，俄羅斯的政治目標有可能是佔領頓內茨克州與盧甘斯克州的全境。為實現此一目標，俄羅斯將需要確保北頓內茨克以外的更具挑戰性作戰目標，包括重要城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）與M04聶伯羅-頓內茨克（M04 Dnipro-Donetsk）主要道路。