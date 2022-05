英國國防部：俄羅斯在烏東進展緩慢 但保持戰果

英國國防部在31日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出,俄羅斯 佔領利曼(Lyman)支持其作戰主要行動,即可能仍是包圍北頓內茨克(Severodonetsk)與關閉烏克蘭在盧甘斯克 州的部隊周圍口袋。猛烈砲擊仍在繼續,巷戰則可能正在北頓內茨克鎮的郊區發生。

英方認為,俄軍南方集群(Southern Grouping of Forces)的單位可能正在領導該區域的最成功軸心,並且得到自北部發動進攻的中央集群(Central Grouping of Forces)支援。進展一直緩慢,但戰果正在保持。進入口袋的路徑可能仍在烏方的控制之下。俄羅斯藉由在相對較小的區域集結部隊與火力,已經取得比起會戰早期要更大的局部成功,也迫使俄方接受在佔領領土其他地方的風險。

英方判斷,俄羅斯的政治目標有可能是佔領頓內茨克州與盧甘斯克州的全境。為實現此一目標,俄羅斯將需要確保北頓內茨克以外的更具挑戰性作戰目標,包括重要城市克拉莫托斯克(Kramatorsk)與M04聶伯羅-頓內茨克(M04 Dnipro-Donetsk)主要道路。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 May 2022



