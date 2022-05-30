德法促普亭直接會談澤倫斯基 波羅的海國家批包庇暴行

法國總統馬克宏(左)和德國總理蕭茲(右)28日與俄羅斯總統普亭進行長達80分鐘的三方通話。圖為馬克宏9日訪問德國，與蕭茲會晤。(Getty Images)

法國總統馬克宏和德國總理蕭茲28日與俄羅斯總統普亭 三方通話80分鐘，兩人呼籲普亭與烏克蘭 總統澤倫斯基展開直接談判。不過，普亭並未回應法德這項要求，澤倫斯基也說，除非烏軍收復俄軍這次入侵占據的國土，否則他不可能與普亭談判。

路透報導，法國總統府表示，馬克宏與蕭茲28日聯合敦促普亭，釋放遭俄軍俘虜的2500名亞速鋼鐵廠烏克蘭守軍，並與澤倫斯基舉行「直接認真談判」。

克宮表示，普亭說，俄方對於與烏方恢復對話抱持開放態度，但未提及普亭與澤倫斯基直接對話的可能性。

澤倫斯基28日接受荷蘭電視台訪問時說，唯一值得談判的對象就是普亭，但他也說，除非烏軍收復俄軍入侵以來占據的國土，否則不可能和普亭直接和談。

俄羅斯總統普亭。美聯社

烏克蘭總統幕僚、和平談判代表波多利雅科28日也表示，和俄國 的任何協議都不能相信，阻止入侵的唯一方法「就是靠武力」。俄烏最近一次已知的面對面談判是在3月29日。

此外，馬克宏和蕭茲也要求俄國解除烏克蘭黑海港口敖德薩的封鎖，讓烏克蘭榖物得以出口。俄國和烏克蘭生產的小麥占全球供應量三成，近來因戰爭影響運輸，小麥等糧價大漲。

普亭回應，全球榖物市場種種供應困難，都是西方國家制裁造成，表示若想讓榖物順利出口，「當然需要解除相關制裁」。

英國金融時報報導，對於德法推動俄烏和談，波羅的海國家紛紛反對，凸顯西方盟國對俄烏戰爭態度分歧。

立陶宛外長藍斯柏吉斯表示，俄國必須被孤立，因為「給入侵者占領領土的機會，代表可在其他地方如法炮製」。愛沙尼亞國會外交事務委員會主席米克爾森也說，「法德兩國領導人正無意中為俄國新暴行鋪路」。拉脫維亞副總理帕布瑞克斯也說，「顯然有許多所謂的西方領袖想要自取其辱」。

另一方面，俄國持續以能源作為武器，拉攏其他國家的支持。克里姆林宮表示，普亭和塞爾維亞總統武契奇今天進行電話會談，同意俄國將進一步向塞爾維亞供應天然氣，兩國並將「加強夥伴關係」。

武契奇也表示，兩人電話會談中，同意一份為期3年的天然氣供應合約。塞爾維亞與俄羅斯天然氣工業公司的10年天然氣供應合約將於5月31日到期。