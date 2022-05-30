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烏克蘭獲丹麥魚叉反艦飛彈 對抗俄軍黑海封鎖

編譯中心／綜合29日電
華盛頓郵報早前報導，丹麥計畫提供烏克蘭「魚叉反艦飛彈」和其發射器，希望藉此為基輔提供可以突破俄羅斯海上封鎖的武器，從而可能恢復通過黑海的糧食出口。（路透）
華盛頓郵報早前報導，丹麥計畫提供烏克蘭「魚叉反艦飛彈」和其發射器，希望藉此為基輔提供可以突破俄羅斯海上封鎖的武器，從而可能恢復通過黑海的糧食出口。（路透）

烏克蘭國防部長列茲尼科夫28日表示，烏克蘭已收到來自丹麥的魚叉反艦飛彈及美國提供的自走榴彈砲，這些武器將可增強烏軍火力對抗俄軍。此外，烏克蘭總統澤倫斯基在烏俄開戰後首次離開首都基輔，前往東北部哈爾科夫前線視察，報導指出，都市仍數度傳出爆炸聲響。

列茲尼科夫在臉書專頁寫道，丹麥援助的魚叉岸對艦飛彈，將與烏克蘭海王星反艦飛彈一同捍衛烏克蘭海岸，包括南部港口敖德薩。敖德薩地區軍事管理局發言人布拉楚克表示：「我們能擊沉整個俄羅斯黑海艦隊。」

列茲尼科夫表示，烏克蘭也收到一批重型火砲，包括改良型美製M109自走砲，可讓烏克蘭軍隊從更遠處打擊目標。

烏克蘭也說，希望獲得美製長射程多管火箭系統（MLRS）。美國官員表示，拜登政府正在考慮，最快本周宣布供應烏克蘭「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）Ｍ142發射器，射程可達300公里。

另據路透報導，烏克蘭軍隊早前從俄軍手中搶回全國第二大城哈爾科夫，總統澤倫斯基今天前往慰勞前線官兵。據報導，澤倫斯基到訪後，哈爾科夫市中心東北方可見到一股巨大黑煙升起。城市經過幾周相對平靜期後，最近幾天又頻遭俄軍砲擊。

烏克蘭總統澤倫斯基29日造訪第二大城哈爾科夫慰勞前線官兵，這是俄國入侵以來他首次...
烏克蘭總統澤倫斯基29日造訪第二大城哈爾科夫慰勞前線官兵，這是俄國入侵以來他首次現身基輔以外地區。（路透）

澤倫斯基（右）走訪哈爾科夫前線，為當地守軍授予勳章。(美聯社)
澤倫斯基（右）走訪哈爾科夫前線，為當地守軍授予勳章。(美聯社)

俄軍目前將火力集中於烏東頓巴斯地區，俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天說，「解放」頓巴斯地區是「無條件優先要務」。他還說，至於烏國其他地區，「我不認為他們會想要回歸新納粹恐俄政權的懷抱…當地民眾應該決定自己的未來」。

頓巴斯地區盧甘斯克州州長蓋戴稍早表示，俄軍砲火猛烈到無法評估傷亡和損失，過去幾天當地有數十棟建築被毀，「情勢極度惡化」，兩軍在北頓內次克市逐街戰鬥。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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