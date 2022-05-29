俄國猛攻烏東頓巴斯地區 擬與塞爾維亞強化關係

俄羅斯總統普亭(左)與塞爾維亞總統武契奇2019年會面照片。(美聯社)

俄烏戰爭來到第4個月，俄軍正持續猛攻烏克蘭 東部的頓巴斯地區。這場戰爭也讓歐洲能源供應成為焦點，而俄國 已同意，會繼續提供天然氣給巴爾幹半島國家塞爾維亞並強化關係。

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）今天通話時，同意俄羅斯會繼續供應天然氣給塞國，且兩國將加強夥伴關係。

武契奇則提到，他與普亭在電話中同意一項為期3年的天然氣供應合約，但價格等所有細節仍得跟俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）商定。塞國與俄國的10年供應合約原定5月31日到期。

武契奇也說，他與普亭討論到在塞爾維亞擴大天然氣儲存空間事宜。

根據克宮，兩位領袖也討論了烏克蘭和科索沃局勢。

塔斯社（TASS）報導，俄國國防部今天說，俄國飛彈摧毀烏克蘭軍方在烏國中部克利福洛市（Kryvyi Rih）的一座大型彈藥庫。

俄國國防部也稱，俄國防空飛彈系統在烏國第聶伯羅州（Dnipro）擊落一架烏克蘭蘇愷25型（Su-25）戰機。

烏克蘭官員則表示，烏軍今天在北頓內次克市（Sievierodonetsk）持續抵抗俄軍攻勢，挺過重砲攻擊。北頓內次克市是頓巴斯地區仍在烏軍掌控中的最大城市。

頓巴斯地區盧甘斯克州（Luhansk）的州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，砲火猛烈到無法評估傷亡和損失，過去幾天當地有數十棟建築被毀，「情勢極度惡化」，兩軍在北頓內茨克市逐街戰鬥。

蓋戴也在傳訊平台Telegram提到，俄軍正加強控制利西昌斯克市（Lysychansk），市內情況「顯著惡化」，「俄國砲彈落在一棟住宅大樓上，造成一名女孩死亡，4人送醫」。

烏克蘭政府同時呼籲西方提供更多射程更遠的武器，以扭轉戰場局勢。

北頓內次克位於北頓涅次河（Siverskyi Donets River）東側，當地戰役已成為雙方焦點。目前俄軍雖然進展緩慢，仍在盧甘斯克州與頓內次克州（Donetsk）組成的頓巴斯地區取得實實在在的戰果。

俄國把火力集中在一小區域，與衝突初期階段戰力經常過度分散的情況大相逕庭。

華盛頓「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）的分析家表示，俄國人還未能成功圍城，烏克蘭守軍對他們帶來「可怕傷亡」，但烏克蘭平民與戰士也死傷慘重。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則呼籲普亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之間進行「直接且嚴肅的磋商」。

蕭茲辦公室指出，馬克宏與蕭茲也在昨天與普亭的80分鐘電話對談中，「堅持（俄烏雙方應）立即停火且撤離俄軍」。