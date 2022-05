俄國猛攻烏東頓巴斯地區 擬與塞爾維亞強化關係

俄羅斯總統普亭(左)與塞爾維亞總統武契奇2019年會面照片。(美聯社)

俄烏戰爭來到第4個月,俄軍正持續猛攻烏克蘭 東部的頓巴斯地區。這場戰爭也讓歐洲能源供應成為焦點,而俄國 已同意,會繼續提供天然氣給巴爾幹半島國家塞爾維亞並強化關係。

克里姆林宮表示,俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)與塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)今天通話時,同意俄羅斯會繼續供應天然氣給塞國,且兩國將加強夥伴關係。

武契奇則提到,他與普亭在電話中同意一項為期3年的天然氣供應合約,但價格等所有細節仍得跟俄羅斯天然氣工業公司(Gazprom)商定。塞國與俄國的10年供應合約原定5月31日到期。

武契奇也說,他與普亭討論到在塞爾維亞擴大天然氣儲存空間事宜。

根據克宮,兩位領袖也討論了烏克蘭和科索沃局勢。

塔斯社(TASS)報導,俄國國防部今天說,俄國飛彈摧毀烏克蘭軍方在烏國中部克利福洛市(Kryvyi Rih)的一座大型彈藥庫。

俄國國防部也稱,俄國防空飛彈系統在烏國第聶伯羅州(Dnipro)擊落一架烏克蘭蘇愷25型(Su-25)戰機。

烏克蘭官員則表示,烏軍今天在北頓內次克市(Sievierodonetsk)持續抵抗俄軍攻勢,挺過重砲攻擊。北頓內次克市是頓巴斯地區仍在烏軍掌控中的最大城市。

頓巴斯地區盧甘斯克州(Luhansk)的州長蓋戴(Serhiy Gaidai)表示,砲火猛烈到無法評估傷亡和損失,過去幾天當地有數十棟建築被毀,「情勢極度惡化」,兩軍在北頓內茨克市逐街戰鬥。

蓋戴也在傳訊平台Telegram提到,俄軍正加強控制利西昌斯克市(Lysychansk),市內情況「顯著惡化」,「俄國砲彈落在一棟住宅大樓上,造成一名女孩死亡,4人送醫」。

烏克蘭政府同時呼籲西方提供更多射程更遠的武器,以扭轉戰場局勢。

北頓內次克位於北頓涅次河(Siverskyi Donets River)東側,當地戰役已成為雙方焦點。目前俄軍雖然進展緩慢,仍在盧甘斯克州與頓內次克州(Donetsk)組成的頓巴斯地區取得實實在在的戰果。

俄國把火力集中在一小區域,與衝突初期階段戰力經常過度分散的情況大相逕庭。

華盛頓「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)的分析家表示,俄國人還未能成功圍城,烏克蘭守軍對他們帶來「可怕傷亡」,但烏克蘭平民與戰士也死傷慘重。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)與德國總理蕭茲(Olaf Scholz)則呼籲普亭和烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)之間進行「直接且嚴肅的磋商」。

蕭茲辦公室指出,馬克宏與蕭茲也在昨天與普亭的80分鐘電話對談中,「堅持(俄烏雙方應)立即停火且撤離俄軍」。