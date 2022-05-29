烏軍恐撤守盧甘斯克 戰略重鎮利曼淪陷 俄傳秋天反攻基輔

英國國防部在28日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，俄羅斯軍隊至前一天可能已占領頓內次克州北部城鎮利曼的大部分區域。圖為利曼鎮25日的衛星影像。（Getty Images）

俄羅斯軍隊擴大在烏東地區攻勢，烏克蘭 位於盧甘斯克 州的最後據點北頓內次克 岌岌可危，戰略重鎮利曼據信已經失守，烏軍恐棄守最後據點自保；同時，美國宣布將援贈烏國多管火箭，助其扭轉火力劣勢。俄羅斯網站Meduza援引消息人士的話報導，克里姆林宮考慮再次對烏克蘭首都基輔發動攻擊，希望在今年底前取得全面勝利。

烏克蘭27日表示，他們可能會從盧甘斯克最後一處陣地撤退，以免被俄軍俘虜。（路透）

盧甘斯克州長蓋戴表示，俄軍已經進入頓巴斯最大城北頓內次克，該城鎮已有90％的建築物遭破壞。烏方27日表示，他們可能會從盧甘斯克最後一處陣地撤退，以免被俄軍俘虜。北頓內次克民防系統指揮官斯特魯克28日表示，城郊爆發激烈戰鬥，城內烏軍目前正處於艱困的防守態勢，整座城市不斷遭受俄軍砲擊，且通訊受阻，電力也被切斷。

利曼是本周第2個淪於俄軍之手的烏東中型城鎮。其重要性在於此處是主要鐵路樞紐的所在地，還可通往北頓內次克河上的重要鐵公路橋梁。英國國防部在28日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，俄軍可能將謀求進軍頓內次克州更深處的烏方控制重要城市：斯拉夫揚斯克和克拉莫托斯克。

為挽回烏軍劣勢，美國官員表示，拜登政府已批准派送長程多管火箭系統給烏克蘭。根據美國陸軍資料，美軍多管火箭系統射程約70公里，而「陸軍戰術飛彈系統」（ATMS）更可打擊遠達300公里的目標。

根據俄網，消息人士表示，克里姆林宮認為俄軍全面占領頓巴斯地區是要在5月底宣布勝利的最低門檻，但最大目標仍是控制基輔，而俄羅斯最高領導層也尚未放棄此一目標。一名消息人士指出，「我們仍然會擊敗他們（烏克蘭人）。最有可能的是，一切都在秋天結束。」