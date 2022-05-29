烏軍恐撤守盧甘斯克 戰略重鎮利曼淪陷 俄傳秋天反攻基輔
俄羅斯軍隊擴大在烏東地區攻勢，烏克蘭位於盧甘斯克州的最後據點北頓內次克岌岌可危，戰略重鎮利曼據信已經失守，烏軍恐棄守最後據點自保；同時，美國宣布將援贈烏國多管火箭，助其扭轉火力劣勢。俄羅斯網站Meduza援引消息人士的話報導，克里姆林宮考慮再次對烏克蘭首都基輔發動攻擊，希望在今年底前取得全面勝利。
盧甘斯克州長蓋戴表示，俄軍已經進入頓巴斯最大城北頓內次克，該城鎮已有90％的建築物遭破壞。烏方27日表示，他們可能會從盧甘斯克最後一處陣地撤退，以免被俄軍俘虜。北頓內次克民防系統指揮官斯特魯克28日表示，城郊爆發激烈戰鬥，城內烏軍目前正處於艱困的防守態勢，整座城市不斷遭受俄軍砲擊，且通訊受阻，電力也被切斷。
利曼是本周第2個淪於俄軍之手的烏東中型城鎮。其重要性在於此處是主要鐵路樞紐的所在地，還可通往北頓內次克河上的重要鐵公路橋梁。英國國防部在28日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，俄軍可能將謀求進軍頓內次克州更深處的烏方控制重要城市：斯拉夫揚斯克和克拉莫托斯克。
為挽回烏軍劣勢，美國官員表示，拜登政府已批准派送長程多管火箭系統給烏克蘭。根據美國陸軍資料，美軍多管火箭系統射程約70公里，而「陸軍戰術飛彈系統」（ATMS）更可打擊遠達300公里的目標。
根據俄網，消息人士表示，克里姆林宮認為俄軍全面占領頓巴斯地區是要在5月底宣布勝利的最低門檻，但最大目標仍是控制基輔，而俄羅斯最高領導層也尚未放棄此一目標。一名消息人士指出，「我們仍然會擊敗他們（烏克蘭人）。最有可能的是，一切都在秋天結束。」
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