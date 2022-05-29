我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

台增7.65萬例確診、死亡145人 再增2童腦炎

烏軍恐撤守盧甘斯克 戰略重鎮利曼淪陷 俄傳秋天反攻基輔

編譯中心／綜合28日電
英國國防部在28日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，俄羅斯軍隊至前一天可能已占領頓內次克州北部城鎮利曼的大部分區域。圖為利曼鎮25日的衛星影像。（Getty Images）
英國國防部在28日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，俄羅斯軍隊至前一天可能已占領頓內次克州北部城鎮利曼的大部分區域。圖為利曼鎮25日的衛星影像。（Getty Images）

俄羅斯軍隊擴大在烏東地區攻勢，烏克蘭位於盧甘斯克州的最後據點北頓內次克岌岌可危，戰略重鎮利曼據信已經失守，烏軍恐棄守最後據點自保；同時，美國宣布將援贈烏國多管火箭，助其扭轉火力劣勢。俄羅斯網站Meduza援引消息人士的話報導，克里姆林宮考慮再次對烏克蘭首都基輔發動攻擊，希望在今年底前取得全面勝利。

烏克蘭27日表示，他們可能會從盧甘斯克最後一處陣地撤退，以免被俄軍俘虜。（路透）
烏克蘭27日表示，他們可能會從盧甘斯克最後一處陣地撤退，以免被俄軍俘虜。（路透）

盧甘斯克州長蓋戴表示，俄軍已經進入頓巴斯最大城北頓內次克，該城鎮已有90％的建築物遭破壞。烏方27日表示，他們可能會從盧甘斯克最後一處陣地撤退，以免被俄軍俘虜。北頓內次克民防系統指揮官斯特魯克28日表示，城郊爆發激烈戰鬥，城內烏軍目前正處於艱困的防守態勢，整座城市不斷遭受俄軍砲擊，且通訊受阻，電力也被切斷。

利曼是本周第2個淪於俄軍之手的烏東中型城鎮。其重要性在於此處是主要鐵路樞紐的所在地，還可通往北頓內次克河上的重要鐵公路橋梁。英國國防部在28日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，俄軍可能將謀求進軍頓內次克州更深處的烏方控制重要城市：斯拉夫揚斯克和克拉莫托斯克。

為挽回烏軍劣勢，美國官員表示，拜登政府已批准派送長程多管火箭系統給烏克蘭。根據美國陸軍資料，美軍多管火箭系統射程約70公里，而「陸軍戰術飛彈系統」（ATMS）更可打擊遠達300公里的目標。

根據俄網，消息人士表示，克里姆林宮認為俄軍全面占領頓巴斯地區是要在5月底宣布勝利的最低門檻，但最大目標仍是控制基輔，而俄羅斯最高領導層也尚未放棄此一目標。一名消息人士指出，「我們仍然會擊敗他們（烏克蘭人）。最有可能的是，一切都在秋天結束。」

有消息指克里姆林宮考慮對烏克蘭首都基輔發動二次攻擊。（歐新社）
有消息指克里姆林宮考慮對烏克蘭首都基輔發動二次攻擊。（歐新社）

烏克蘭 頓內次克 盧甘斯克

上一則

日駙馬考律師2度落榜⋯簽證告急 動用真子老本謀出路

下一則

尼泊爾塔拉航空載22人小飛機失聯 直升機急搜救

延伸閱讀

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
Fisker曝光PEAR原來是SUV 還有來自鴻海的低價祕訣

Fisker曝光PEAR原來是SUV 還有來自鴻海的低價祕訣
烏東戰況危急重鎮利曼失守 美援烏多管火箭以轉劣勢

烏東戰況危急重鎮利曼失守 美援烏多管火箭以轉劣勢
英國國防部：俄軍可能佔領烏克蘭東部利曼鎮大部分區域

英國國防部：俄軍可能佔領烏克蘭東部利曼鎮大部分區域

熱門新聞

澳洲新任外交部長黃英賢（Penny Wong）。（Getty Images）

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

2022-05-23 02:38
查理（左前）與威廉（中）被傳聯手排擠自家親人。（路透資料照片）

哈利與梅根自食苦果？被查理與威廉父子聯手排擠

2022-05-22 08:59
加拿大一名嫌犯今天攜來福槍走在多倫多街道上，附近4所學校因此被封鎖。(路透)

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

2022-05-26 22:07
澳洲工黨支持者21日大選開票期間齊聚一堂，等待工黨黨魁艾班尼斯到場。路透

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

2022-05-21 09:21
俄軍日前對南部港口城市敖德薩發射數枚飛彈，不料僅有一枚飛彈擊中海灘上的公廁，而這枚飛彈造價500萬美元，讓俄國總統普亭面子掛不住。（美聯社）

俄國造價500萬導引飛彈 轟掉的是...海灘公廁

2022-05-22 10:57
美國、日本、印度和澳洲24日舉行四方對話，意在對抗中國日漸增強的實力。（美聯社）

中國該怕Quad嗎？6大重點一次看

2022-05-24 21:34

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握
國殤日長周末假期 龍蝦終於降價

國殤日長周末假期 龍蝦終於降價