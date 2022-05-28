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英國國防部：俄軍可能佔領烏克蘭東部利曼鎮大部分區域

編譯周辰陽／即時報導

英國國防部在28日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，俄羅斯軍隊至前一天可能已佔領頓內茨克州北部城鎮利曼（Lyman）的大部分區域，可能是俄方頓巴斯攻勢下一階段的初步行動。

利曼的戰略重要性在於此處是主要鐵路樞紐的所在地，還可通往北頓內茨克河（Siverskiy Donets River）上的重要鐵公路橋梁。

英方認為，該地區的俄軍在接下來幾天可能優先考慮強行渡河。目前，俄方可能維持主攻向東40公里的北頓內茨克口袋周圍，但利曼附近的橋頭堡將令俄方在可能的下階段頓巴斯攻勢佔上風，屆時可能將謀求進軍頓內茨克州更深處的烏方控制重要城市：斯拉夫揚斯克（Sloviansk）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）。

英方還指出，俄羅斯支持的「頓內茨克人民共和國」首腦普希林（Denis Pushilin）5月26日告訴俄羅斯官媒，要是俄羅斯佔領烏克蘭的頓內茨克州與盧甘斯克州全境，將會舉行全民公投。如果俄羅斯確實成功接管這些地區，克里姆林宮極有可能會視此為實質政治成就，並向俄羅斯人民描述成正當化入侵行動。

不過，烏克蘭武裝部隊持續在該區域指揮組織良好防禦作戰，並繼續對俄羅斯造成大量傷亡。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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