英國國防部：俄軍可能佔領烏克蘭東部利曼鎮大部分區域

英國國防部 在28日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出,俄羅斯 軍隊至前一天可能已佔領頓內茨克州北部城鎮利曼(Lyman)的大部分區域,可能是俄方頓巴斯攻勢下一階段的初步行動。

利曼的戰略重要性在於此處是主要鐵路樞紐的所在地,還可通往北頓內茨克河(Siverskiy Donets River)上的重要鐵公路橋梁。

英方認為,該地區的俄軍在接下來幾天可能優先考慮強行渡河。目前,俄方可能維持主攻向東40公里的北頓內茨克口袋周圍,但利曼附近的橋頭堡將令俄方在可能的下階段頓巴斯攻勢佔上風,屆時可能將謀求進軍頓內茨克州更深處的烏方控制重要城市:斯拉夫揚斯克(Sloviansk)和克拉莫托斯克(Kramatorsk)。

英方還指出,俄羅斯支持的「頓內茨克人民共和國」首腦普希林(Denis Pushilin)5月26日告訴俄羅斯官媒,要是俄羅斯佔領烏克蘭的頓內茨克州與盧甘斯克州全境,將會舉行全民公投。如果俄羅斯確實成功接管這些地區,克里姆林宮極有可能會視此為實質政治成就,並向俄羅斯人民描述成正當化入侵行動。

不過,烏克蘭武裝部隊持續在該區域指揮組織良好防禦作戰,並繼續對俄羅斯造成大量傷亡。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SNyBZINIl2



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XzTbIJ8R1J