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西方向俄全面宣戰 俄外長：「恐俄症」嚴重

編譯中心／綜合27日電

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）27日指控西方國家對俄國作家、作曲家及其他文化界人物的禁令，是對俄羅斯以及俄羅斯人民和文化「全面宣戰」。他又認為，「恐俄症」（Russophobia）將持續很長時間。

拉夫羅夫在一場部長級會議中表示，「西方已對我們宣戰，對整個俄羅斯世界宣戰。他們發動對俄國以及所有與我國有關事務的取消文化（Cancel culture），現在關於這一點已經無人隱瞞」。

他指西方已到荒誕無稽的地步，廢除俄羅斯文化及與俄有關的一切事物，封殺俄羅斯的作家及其他文化代表，如作曲家柴可夫斯基、小說家陀思妥耶夫斯基等的經典作品被禁。

他又指西方正使用最廣泛的工具對付俄羅斯，華府「以及它的衛星正發揮2倍、3倍、4倍努力，要打壓我國」。

包括從單邊經濟制裁到全球媒體領域的「徹底虛假宣傳」。他形容在很多西方國家，日常的「恐俄症」已到前所未有水平，「而我們最遺憾的是，許多國家甚至是由政界在推動」。他並相信這個情況會持續很長時間。

此外，克里姆林宮同日也怪罪烏克蘭造成俄烏和平談判陷入僵局，稱根本不清楚基輔當局想要什麼。

俄羅斯 俄國 烏克蘭

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