澤倫斯基：烏克蘭須面對現實 與普亭和談

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭並不渴望與俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）對話，不過烏克蘭必須面對現實，這可能是結束戰爭的必要手段。

澤倫斯基在針對印尼智庫的演說中表示：「有些事情需要和俄羅斯領導人討論。我不是說我們的人民渴望與他對話，但我們必須面對自己親身經歷的現實。」

澤倫斯基說：「我們想從這類會面中得到什麼…我們希望回歸原有的正常生活…我們希望回歸在自己土地上的主權國家生活。」他還稱，俄方似乎還沒準備好進行認真和平談判。

另一方面，英國首相強生今天表示，俄軍正在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區取得緩慢但明顯進展。

強生（Boris Johnson ）告訴彭博電視：「我擔心，儘管會讓他自己和全體俄軍付出巨大代價，普亭仍將繼續蠶食頓巴斯地區。」

強生說，俄軍正持續、緩慢而明顯的推進，「因此我們必須持續軍援烏克蘭，這一點至關重要。」

強生呼籲持續對烏國提供軍事援助，包括更多攻擊性武器，例如能從遠處攻擊目標的多管火箭發射系統等。