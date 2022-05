英國國防部：俄軍續設法包圍重鎮 用老戰車凸顯缺裝備

英國國防部 在27日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出,俄羅斯 地面部隊繼續設法包圍北頓內茨克(Severodonetsk)與利西昌斯克(Lyschansk),最近則佔領了波帕斯納亞(Popasna)西北的數個村莊。

英方同時認為,俄方正在壓迫北頓內茨克口袋,可是烏克蘭維持控制多個防禦區,阻止俄羅斯全面掌握頓巴斯地區。俄軍的南方集群(Southern Grouping of Forces, SGF)則可能持續負責佔領烏克蘭南部領土,近日有可能將50年歷史的T-62戰車從車庫深處運進SGF的責任區。

英方判斷,T-62戰車幾乎肯定將會特別容易受到反戰車武器的攻擊,而這些戰車出現在戰場上,也凸顯俄軍短缺現代化的戰備裝備。

Footage apparently showing Russian T-62 tanks that have been pulled from storage.



This seems to confirm a Ukrainian government report that Russia has been forced to return these ancient vehicles to active service in an attempt to replace huge tank losses.