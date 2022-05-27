烏克蘭親俄分離分子宣布 佔領烏東鐵路樞紐「利曼」

Sky News與俄羅斯衛星通訊社27日報導，自稱頓內茨克人民共和國的親俄分離分子宣布，他們已經建立烏東戰略重鎮「利曼」（Lyman）的完全控制權。資料照片。路透

Sky News與俄羅斯 衛星通訊社27日報導，自稱頓內茨克人民共和國的親俄分離分子宣布，已經建立烏東戰略重鎮「利曼」（Lyman）的完全控制權。

據報導，「頓內茨克人民共和國領土防禦總部」在Telegram頻道寫到，「截至2022年5月27日，頓內茨克人民共和國和盧甘斯克 人民共和國的武裝力量在俄軍的火力支援下，解放並完全控制頓內茨克人民共和國境內的220個定居點，包括紅利曼」。

根據俄羅斯衛星通訊社的說法，又稱「紅利曼」（Krasnyi Lyman）的利曼是克拉莫托斯克（Kramatorsk）城市群的一部分，也是一個大型鐵路樞紐。Sky News則指出，據信俄軍力求攻下利曼鎮是更廣泛推進斯拉夫揚斯克（Sloviansk）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）的一部分作戰。

俄羅斯官媒《RT》轉述，烏克蘭總統澤倫斯基 的顧問艾雷斯托維奇（Alexey Arestovich）在前一天晚間的串流直播節目就承認，根據未經核實的報告，「我們已經失去了利曼鎮」。俄羅斯軍事記者科茲（Alexander Kots）稍後發布據稱俄軍進城的影片，並稱「利曼是我們的了」。