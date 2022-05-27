烏克蘭親俄分離分子宣布 佔領烏東鐵路樞紐「利曼」
Sky News與俄羅斯衛星通訊社27日報導，自稱頓內茨克人民共和國的親俄分離分子宣布，已經建立烏東戰略重鎮「利曼」（Lyman）的完全控制權。
據報導，「頓內茨克人民共和國領土防禦總部」在Telegram頻道寫到，「截至2022年5月27日，頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的武裝力量在俄軍的火力支援下，解放並完全控制頓內茨克人民共和國境內的220個定居點，包括紅利曼」。
根據俄羅斯衛星通訊社的說法，又稱「紅利曼」（Krasnyi Lyman）的利曼是克拉莫托斯克（Kramatorsk）城市群的一部分，也是一個大型鐵路樞紐。Sky News則指出，據信俄軍力求攻下利曼鎮是更廣泛推進斯拉夫揚斯克（Sloviansk）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）的一部分作戰。
俄羅斯官媒《RT》轉述，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問艾雷斯托維奇（Alexey Arestovich）在前一天晚間的串流直播節目就承認，根據未經核實的報告，「我們已經失去了利曼鎮」。俄羅斯軍事記者科茲（Alexander Kots）稍後發布據稱俄軍進城的影片，並稱「利曼是我們的了」。
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