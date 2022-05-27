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季辛吉提割地 澤倫斯基諷活在1938年

編譯中心／綜合26日電
芬蘭總理馬林26日訪基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（美聯社）
芬蘭總理馬林26日訪基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（美聯社）

美國前國務卿季辛吉表示，為了尋求和平，烏克蘭應該對俄羅斯讓出領土。烏克蘭總統澤倫斯基聞訊後予以反駁，澤倫斯基將季辛吉的觀點比作1938年對納粹德國的綏靖政策。

華盛頓郵報報導，季辛吉（Henry Kissinger）23日在世界經濟論壇一場會議中發言，呼籲美國和西方勿尋求俄國戰敗，他警告這恐怕會造成歐洲長期穩定情勢惡化。

將滿99歲的季辛吉在1970年代於美國2位共和黨籍前總統尼克森（Richard Nixon）和福特（Gerald Ford）任內擔任國務卿和國家安全顧問。

季辛吉表示，西方不應該忘記俄羅斯對歐洲的重要性，切勿因「當下情緒」失控。他還鼓勵西方迫使烏克蘭接受與俄國談判恢復「原本狀態」（status quo ante），也就是俄羅斯2月底對烏克蘭開戰前，正式控制原屬烏國的克里米亞（Crimea），以及非正式控制烏東的盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）兩地區。

芬蘭總理馬林（左）26日訪基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（美聯社）
芬蘭總理馬林（左）26日訪基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（美聯社）

據英國每日電訊報報導，季辛吉發言時說：「有必要在未來2個月內展開和平談判，以免情勢演變為不容易克服的動盪和緊張。」

《紐約時報》編輯委員會19日也發表一篇評論，指烏方想要取得決定性的軍事勝利恐怕「不切實際」，基輔或許得做出一些艱難的決定，才能與俄國談判。

對此，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指稱季辛吉「活在1938年而非2022年」，「也許《紐時》編輯在1938年也寫過類似文章，但容我提醒，現在是2022年。」；意指1938年時西歐國家為避戰採綏靖政策，與納粹德國簽訂犧牲捷克利益的慕尼黑協議，但最後還是捲入二戰戰火。

此外，德國總理蕭茲表示，俄羅斯總統普亭不會被允許在他「無法獲勝」的烏克蘭戰爭中主宰和平。蕭茲指出，普亭「低估」西方盟國反制他侵略烏克蘭的「決心和力量」，還說目前莫斯科當局也促使了芬蘭和瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

美國前國務卿季辛吉。（路透）
美國前國務卿季辛吉。（路透）

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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