不滿遭YouTube封鎖 俄：鎖1次踢走1外媒

俄羅斯 外交部26日表示，如果YouTube 封鎖部內發言人的簡報，那麼西方國家的記者將被俄國 驅逐出境。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）每周都會舉行俄國外交政策簡報，包括俄國對烏克蘭採取的軍事行動。她說，外交部已警告YouTube，不要封鎖她的簡報。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）引述沙卡洛娃的話報導：「我們只會告訴他們：『你們又封鎖了一場簡報，請一名記者或一家美國媒體回家吧。』」

「若是又有一次簡報遭封鎖，我們就再指定一名特定記者或某家特定媒體回家。」

俄羅斯國會幾天前通過一項法案，授權檢察官在某個西方國家對俄羅斯媒體「不友好」的情況下，關閉這個國家的媒體駐莫斯科分社。這項立法是報復西方國家關閉一些俄羅斯官方媒體的作法。

沙卡洛娃也表示，俄方正在制定針對英文媒體的措施，來因應外國政府對俄羅斯媒體的「不友好行為」，但未進一步說明詳情。

據悉，俄羅斯總統普亭今年3月所簽署的新法，其中規定任何刻意散布關於俄軍「假消息」者，可處最高15年徒刑，令許多西方媒體紛紛撤出駐俄記者，僅剩少部分媒體仍有記者駐俄並持續報導。