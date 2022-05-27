俄砲轟烏東40餘城 含民宅學校

俄羅斯軍隊砲轟烏東頓巴斯地區四十多個城鎮，一名南子25日走過東部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）受損建築前。（Getty Images）

烏克蘭 軍方表示，俄羅斯 軍隊砲轟烏東頓巴斯地區40多個城鎮，摧毀破壞47處民生場所，包括38間民宅及1所學校。

在未能攻下烏克蘭首都基輔及第二大城哈爾科夫後，俄羅斯正試圖全面控制頓內次克與盧甘斯克 所在的頓巴斯地區。俄國總統普亭2月簽署行政命令，承認頓內次克及盧甘斯克是獨立實體，並派遣俄軍進駐維持和平。

俄羅斯派出數千兵力，三面包夾發動進攻，力圖包圍北頓內次克的烏克蘭軍隊。當地烏軍一旦失利，整個盧甘斯克州將落入俄羅斯之手，這是克里姆林宮俄烏戰事的一大關鍵目標。

烏克蘭外交部長庫列巴25日在瑞士阿爾卑斯山舉行的世界經濟論壇上向西方盟國施壓，要求提供重型武器。他說，烏克蘭「迫切」需要多管火箭發射系統，抗衡俄羅斯火力。

烏克蘭東部頓內次克地區城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）25日遭俄軍火箭攻擊，一名男童拿著玩具，無奈地望著被嚴重破壞的家。（美聯社）

另外，俄羅斯國會25日修法，取消民眾從軍年齡上限，顯示俄國可能正設法招募更多兵力投入烏克蘭。按原本法律，只有18至40歲的俄羅斯人可首度志願入伍。

此外，美聯社報導，俄羅斯總統普亭25日簽署一項法令，簡化了烏克蘭南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）地區居民獲得俄羅斯護照的程序。基輔當局立即指控此舉違反國際法，是侵犯主權的犯罪行為。

據悉，頓內次克和盧甘斯克已經有數10萬居民獲得俄羅斯護照。

此外，北約組織消息人士25日向德新社（dpa）證實，北約成員國已非正式同意，在俄羅斯入侵期間，不會向烏克蘭提供戰車與戰機等特定武器。據悉，此舉是要盡可能降低北約與俄羅斯之間發生衝突的風險。報導稱，這就是波蘭3月避免送MiG-29戰機給烏克蘭的原因。

另據俄羅斯官媒《RT》報導，俄羅斯總統普亭與國防部長蕭依古25日前往莫斯科的曼德里克中央軍事臨床醫院，探視一些在入侵烏克蘭期間受傷的俄軍官兵，隨後指示全體部署到境外的部隊以及陣亡官兵家屬應該獲得補償。