俄軍猛轟烏東頓巴斯40城鎮 澤倫斯基控「種族滅絕」

澤倫斯基說，俄軍攻勢最終可能使得頓巴斯地區「杳無人跡」，指控俄方想讓這個地區化為灰燼。（美聯社）

烏克蘭 軍方表示，俄羅斯 軍隊砲轟烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區超過40個城鎮。烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）今天指控俄國在頓巴斯地區執行「明顯的種族滅絕政策」。

路透社報導，烏克蘭軍方表示，俄軍砲轟頓巴斯地區逾40個城鎮，摧毀破壞47處民生場所，包括38間民宅及1所學校，恐切斷平民最後一條主要逃生路線。

澤倫斯基說，俄軍的攻勢最終可能使得頓巴斯地區「杳無人跡」，並指控俄方想讓這個地區的城市化為灰燼。

他在例行電視演說中表示：「所有這一切，包括驅逐我國人民和大規模屠殺平民，都是俄羅斯在執行明顯的種族滅絕政策。」

法新社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日出兵烏克蘭，宣稱展開「特別軍事行動」目的是阻止烏克蘭境內的俄語人口遭受「種族滅絕」。

烏克蘭國會4月通過決議，認定俄羅斯軍隊在烏克蘭的行徑構成「種族滅絕」。

美國總統拜登採用類似說法，說普亭似乎「甚至試圖抹殺能夠作為烏克蘭人的想法」。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也呼應這種說法。