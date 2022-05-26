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俄軍士兵出庭受審 坦承砲轟烏克蘭東部城鎮

中央社基輔26日綜合外電報導
兩名被俘的俄羅斯士兵今天在烏克蘭的第二場戰爭罪行審判中，承認砲轟烏克蘭東部城鎮。(美聯社)
兩名被俘的俄羅斯士兵今天在烏克蘭的第二場戰爭罪行審判中，承認砲轟烏克蘭東部城鎮。(美聯社)

兩名被俘的俄羅斯士兵今天在烏克蘭的第二場戰爭罪行審判中，承認砲轟烏克蘭東部城鎮。

在烏國中部科捷列夫斯卡婭（Kotelevska）地區法院的審判中，檢察官根據違反戰爭法罪名，向鮑勃金（Alexander Bobikin）和伊凡諾夫（Alexander Ivanov）求處12年刑期。

一名辯護律師則請求法庭寬容大度，稱兩名士兵一直聽從命令，也有悔意。

鮑勃金和伊凡諾夫當庭坦承，他們隸屬砲兵部隊，該單位奉命自俄國貝爾哥羅德（Belgorod）地區發射砲彈，攻擊烏國哈爾科夫（Kharkiv）地區的目標。檢察官表示，他們的砲轟行動摧毀德哈奇鎮（Derhachi）的一間教育機構。

檢察總長辦公室指出，這兩名士兵越過邊界進入烏國，並繼續執行砲轟行動時被抓。

鮑勃金在直播審判中告訴法庭：「我坦承犯下指控罪名。我們從俄羅斯境內砲轟烏克蘭。」

伊凡諾夫則要求法官不要判決最重量刑，他說：「我很後悔，同時也希望能夠減刑。」

這場聽審為期約1小時，相關判決預計5月31日出爐。

烏克蘭法院23日判決，1名俄羅斯士兵因殺害手無寸鐵的62歲平民而犯下戰爭罪，並遭判無期徒刑。

俄羅斯方面則稱，他們無法取得審判相關訊息，且因俄國在烏克蘭並無外交使節團，難以提供協助。

預計接下來在烏克蘭及俄羅斯，都會出現更多此類審判。俄方曾屢次否認攻擊平民，也堅稱並未涉入任何戰爭罪行。

烏克蘭 俄羅斯 檢察官

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