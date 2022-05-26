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普亭親自探視在烏克蘭作戰受傷俄軍官兵 指示提高待遇

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭與國防部長蕭依古（未入鏡）25日前往莫斯科的中央軍醫醫院，探視一些在入侵烏克蘭期間受傷的俄軍官兵。(歐新社)
俄羅斯總統普亭與國防部長蕭依古（未入鏡）25日前往莫斯科的中央軍醫醫院，探視一些在入侵烏克蘭期間受傷的俄軍官兵。(歐新社)

俄羅斯總統普亭與國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）25日前往莫斯科的曼德里克中央軍事臨床醫院（Mandryk Central Military Clinical Hospital），探視一些在入侵烏克蘭期間受傷的俄軍官兵，隨後指示全體部署到境外的部隊以及陣亡官兵家屬應該獲得補償。

俄羅斯官媒《RT》報導，克里姆宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，普亭的行程表「允許他這一次親自探視」，又指普亭一直親身參與監督所有提供俄羅斯軍人的協助。根據社群媒體上分享的照片與影像，可見到普亭與蕭依古穿上像是醫師袍的白大衣，跟醫護人員和受傷官兵交談。

《RT》指出，在中央軍醫醫院治療的官兵中，許多人都表示他們想要重返戰場。在其中一隻影像，一位腹部受傷的偵察兵告訴普亭，他想要回到他的部隊，而普亭承諾他會做到這一點。在另外一隻影像裡，普亭記得一位受傷官兵之子的名字，並稱告訴對方，這男孩將為他的父親感到驕傲。

普亭當天稍晚跟俄羅斯聯邦國務委員會就社會問題開會時表示，理應增加跨邊界服役部隊的款項，「因為一切都跟匯率掛勾，而如各位所知，在這種情況下，美元在貶值、盧布在走強，所以你們需要重新計算這一切，並相應支付款項」。

普亭還解釋，這並不只適用於官兵們的薪水，也適用於傷兵、陣亡官兵家屬、住房津貼與其他社會問題的款項，「這些人甘冒自己健康與生命的危險，就是為了頓巴斯的人民與孩子、為了俄羅斯。他們都是英雄，你們需要完全照著這樣對待他們」。

普亭 俄羅斯 社群媒體

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