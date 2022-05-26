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喊話跟普亭直接談判 澤倫斯基轟：西方不團結

編譯中心／綜合25日電
澤倫斯基批評，西方挺烏抗俄，內部卻意見分歧。(美聯社)
澤倫斯基批評，西方挺烏抗俄，內部卻意見分歧。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）25日表示，針對該支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略到什麼程度，西方國家仍然意見分歧。他並強調，只願意跟俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）直接談判，而不假手中間人進行調解。

澤倫斯基日前透過視訊參與瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）時強調，烏克蘭將持續奮戰，直到收復所有失土。

澤倫斯基25日批評，西方挺烏抗俄，內部卻意見分歧。他在世界經濟論壇一場針對烏克蘭的分組討論中說：「團結攸關著武器供應。我的問題是：真的有這樣的團結嗎？我看不到。等我們真的團結了以後，我們對俄羅斯才會有巨大優勢。」

澤倫斯基感謝美國總統拜登支持，但批評歐洲國家欠缺決心，並特別點名一直阻撓歐洲聯盟對俄羅斯實施石油禁運的鄰國匈牙利。澤倫斯基說：「匈牙利沒有其他歐盟成員那麼團結。」

億萬富豪索羅斯（George Soros）24日在達沃斯世界經濟論壇的晚宴也警告，俄侵烏恐是第三次世界大戰的開端，保存自由文明最佳之道就是擊敗俄國總統普亭。他並批評中國清零防疫政策，說習近平未必可以獲得第3任期。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）24日則宣布實施新的緊急狀態，理由是鄰國烏克蘭目前的戰事帶來了挑戰。

奧班在臉書上說：「全世界正瀕臨經濟危機，匈牙利必須避免戰禍，以保護家戶財務安全。」這番言論再次令人擔心，他將限制民眾權利。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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