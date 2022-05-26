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屍身腐敗屍臭瀰漫… 馬立波一大樓挖出200具腐屍

編譯中心／綜合25日電

俄烏開戰至今3個月，南部港市馬立波（Mariupol）是受創最慘重的城市之一，烏克蘭當局24日表示，施工人員在馬立波一棟公寓廢墟進行挖掘作業時，在地下室發現200具屍體。

美聯社報導，馬立波市長幕僚安德瑞尤申科（Petro Andryushchenko）表示，這些屍體正在腐爛，臭味瀰漫，他並未透露屍體是在何時發現，但這人數是開戰以來最慘重之一。

俄軍圍剿北頓內次克

與此同時，俄軍打算奪占的東部工業重鎮頓巴斯地區（Donbas）爆發激戰，俄軍先前已占領一座有熱力發電廠的工業城鎮，加緊攻勢，力圖包圍與奪下北頓內次克（Sievierodonetsk）與其他城市。

頓巴斯地區頓內次克州（Donetsk）的首長表示，有12人死在俄軍砲擊；同屬頓巴斯地區的盧甘斯克州（Luhansk）首長表示，這個地區面臨分離人士作亂八年以來「最艱困的時刻」。

盧甘斯克州長海岱（Serhii Haidai）在Telegram表示，「俄羅斯人同時從各方挺進，他們帶來大量的戰士與裝備」，「入侵者正在屠殺我們的城市，摧毀一切」，他還說，盧甘斯克越來越「像是馬立波了」。

BBC記者因伍德（Joe Inwood）報導，通往北頓內次克的補給線仍然暢通，但只是勉強而已，該市守軍被切斷或許只是時間問題。對官兵或是跟他們一起仍然被困的平民來說，將會無路可逃。

頓內次克 盧甘斯克 烏克蘭

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