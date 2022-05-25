普亭簽署新令 簡化烏克蘭南部居民領俄羅斯護照程序

美聯社報導，俄羅斯總統普亭25日簽署一項法令，簡化了烏克蘭南部扎波羅熱和赫爾松地區居民獲得俄羅斯護照的程序。(美聯社)

美聯社報導，俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）25日簽署一項法令，簡化了烏克蘭 南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）地區居民獲得俄羅斯護照的程序。

目前赫爾松地區完全由俄羅斯軍隊控制，而東南部的扎波羅熱地區則由莫斯科部分控制。莫斯科和親莫斯科的官員皆表示「這2個地區都可能成為俄羅斯的一部分」。莫斯科當局任命的赫爾松地區副領導人斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）告訴俄新社（RIA）「我們非常感謝俄羅斯總統普亭為我們所做的一切，感謝他在歷史上已經解放的俄羅斯土地上保護俄羅斯人民」，並表示新當局希望幫助那些希望加入「俄羅斯大家庭」的人。

該新法令是隨著2019年的一項法令公布，後者當時允許對烏克蘭東部分離地區頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國的居民進行同樣的快速通道程序：「申請人不需要在俄羅斯居住過、也不需要提供足夠的資金證明或通過俄語測試」。

施特雷穆索夫指出「申請將在3個月內得到處理，赫爾松地區已經開始著手建立發放俄羅斯護照的中心」。據悉，頓涅茨克和盧甘斯克已經有數十萬居民獲得俄羅斯護照。

不過莫斯科當局計劃讓居住在俄羅斯控制的烏克蘭地區的烏克蘭人更容易獲得俄羅斯公民身份之舉違反國際法，基輔當局25日指責克里姆林宮的犯罪行為，並在聲明中提到「非法簽發護照，這公然侵犯烏克蘭的主權、領土完整以及國際人道主義法的準則」。