我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她

普亭簽署新令 簡化烏克蘭南部居民領俄羅斯護照程序

編譯張君堯／即時報導
美聯社報導，俄羅斯總統普亭25日簽署一項法令，簡化了烏克蘭南部扎波羅熱和赫爾松地區居民獲得俄羅斯護照的程序。(美聯社)
美聯社報導，俄羅斯總統普亭25日簽署一項法令，簡化了烏克蘭南部扎波羅熱和赫爾松地區居民獲得俄羅斯護照的程序。(美聯社)

美聯社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）25日簽署一項法令，簡化了烏克蘭南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）地區居民獲得俄羅斯護照的程序。

目前赫爾松地區完全由俄羅斯軍隊控制，而東南部的扎波羅熱地區則由莫斯科部分控制。莫斯科和親莫斯科的官員皆表示「這2個地區都可能成為俄羅斯的一部分」。莫斯科當局任命的赫爾松地區副領導人斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）告訴俄新社（RIA）「我們非常感謝俄羅斯總統普亭為我們所做的一切，感謝他在歷史上已經解放的俄羅斯土地上保護俄羅斯人民」，並表示新當局希望幫助那些希望加入「俄羅斯大家庭」的人。

該新法令是隨著2019年的一項法令公布，後者當時允許對烏克蘭東部分離地區頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國的居民進行同樣的快速通道程序：「申請人不需要在俄羅斯居住過、也不需要提供足夠的資金證明或通過俄語測試」。

施特雷穆索夫指出「申請將在3個月內得到處理，赫爾松地區已經開始著手建立發放俄羅斯護照的中心」。據悉，頓涅茨克和盧甘斯克已經有數十萬居民獲得俄羅斯護照。

不過莫斯科當局計劃讓居住在俄羅斯控制的烏克蘭地區的烏克蘭人更容易獲得俄羅斯公民身份之舉違反國際法，基輔當局25日指責克里姆林宮的犯罪行為，並在聲明中提到「非法簽發護照，這公然侵犯烏克蘭的主權、領土完整以及國際人道主義法的準則」。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

上一則

北韓通報 新增10萬5500人發燒但未增死亡案例

下一則

亞洲抗通膨的作法奏效：瞄準供給而非消費者

延伸閱讀

下令退休金最低工資漲一成 普亭：今年通膨不超過15%

下令退休金最低工資漲一成 普亭：今年通膨不超過15%
俄國會取消從軍年齡上限 為烏克蘭戰事增加兵力

俄國會取消從軍年齡上限 為烏克蘭戰事增加兵力
澤倫斯基喊話要跟普亭直接談判 批西方不團結

澤倫斯基喊話要跟普亭直接談判 批西方不團結
時代百大影響力人物 澤倫斯基、普亭同上榜

時代百大影響力人物 澤倫斯基、普亭同上榜

熱門新聞

烏索求子心切，決定恢復「輪班制」，並採「先搶先贏」的方式，為了迎接家中的新成員而努力。（取材自Instagram）

巴西男模擁8妻 行房「輪班制」催生娃…先搶先贏

2022-05-18 19:23
圖為烏國女軍醫塔伊拉用隨身攝影機記錄下的馬立波內部情況，現場人員試圖拯救一名傷患。(美聯社)

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

2022-05-19 13:23
澳洲工黨支持者21日大選開票期間齊聚一堂，等待工黨黨魁艾班尼斯到場。路透

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

2022-05-21 09:21
澳洲新任外交部長黃英賢（Penny Wong）。（Getty Images）

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

2022-05-23 02:38
查理（左前）與威廉（中）被傳聯手排擠自家親人。（路透資料照片）

哈利與梅根自食苦果？被查理與威廉父子聯手排擠

2022-05-22 08:59
猴痘多症狀包括發燒、頭痛，以及皮疹，一開始會出現在臉部，之後會蔓延到身體其他地方。(路透)

歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看

2022-05-20 15:46

超人氣

更多 >
「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園
德州小學19童、2成人遭槍殺 18歲槍手被邊防員擊斃

德州小學19童、2成人遭槍殺 18歲槍手被邊防員擊斃
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾