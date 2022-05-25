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澤倫斯基喊話要跟普亭直接談判 批西方不團結

中央社達沃斯25日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基對瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）與會人士談話時強調，烏克蘭將持續奮戰，直到收復所有失土。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基對瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）與會人士談話時強調，烏克蘭將持續奮戰，直到收復所有失土。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，針對該支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略到什麼程度，西方國家仍然意見分歧。他並強調，只願意跟俄羅斯總統普亭直接談判，而不假手中間人進行調解。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，如果普亭（Vladimir Putin）「了解實際情況」，就有可能透過外交手段找出解決衝突的辦法。

他對瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）與會人士談話時強調，烏克蘭將持續奮戰，直到收復所有失土。

澤倫斯基向俄方喊話，要求把軍隊撤回到2月24日俄羅斯侵略開始之前的戰線。澤倫斯基說：「那可能是走向談判的第一步。」他表示，俄方對於談判一直採拖字訣。

法新社報導，澤倫斯基今天批評，西方挺烏抗俄，內部卻意見分歧。他在世界經濟論壇一場針對烏克蘭的分組討論中說：「團結攸關著武器供應。我的問題是：真的有這樣的團結嗎？我看不到。等我們真的團結了以後，我們對俄羅斯才會有巨大優勢。」

華府和歐洲國家已對武力遠不及敵人的烏軍提供價值數十億美元武器，幫助他們對裝備更精良的俄軍進行反擊。

澤倫斯基感謝美國總統拜登支持，但批評歐洲國家欠缺決心。他說：「我們就位在歐洲大陸，我們需要來自團結歐洲的支持。」

他特別點名一直阻撓歐洲聯盟對俄羅斯實施石油禁運的鄰國匈牙利。「禁油令」是烏克蘭另一大訴求。

澤倫斯基說：「匈牙利沒有其他歐盟成員那麼團結。」

他也提到，在瑞典、芬蘭申請加入北大西洋公約組織（NATO）的議題上缺乏共識。土耳其對瑞、芬入會案提出質疑。

澤倫斯基說：「芬蘭、瑞典加入北約案有展現出該有的團結嗎？沒有、沒有。所以，西方堅實團結嗎？沒有。」

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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