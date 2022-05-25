時代百大影響力人物 澤倫斯基、普亭同上榜

美國時代雜誌公布全球「百大影響力人物」，烏克蘭總統澤倫斯基(圖)和俄羅斯總統普亭一同上榜。(美聯社)

美國時代雜誌23日公布年度全球「百大影響力人物」，在俄軍侵烏的戰爭陰霾下，俄羅斯總統普亭 和烏克蘭 總統澤倫斯基 同上榜，美國總統拜登讚揚澤倫斯基「帶領國家度過黑暗和艱難的時刻」。

時代百大人物分為五類，包括藝術家、創新者、巨頭、領袖、標誌人物及先驅者。領袖類別共有23人上榜，包括普亭、澤倫斯基、拜登、中國國家主席習近平、南韓新任總統尹錫悅和德國總理蕭茲等。

拜登在評語中表示，對正為家園和自由而戰的烏克蘭人民而言，澤倫斯基是一位配得上他們勇氣和堅韌的領袖，「他深信自己對人民的責任，每天都履行領導國家度過這個黑暗和艱難時刻的莊嚴責任」，並指澤倫斯基啟發自由世界的國家，比起以前更團結、更有決心和更堅定。

普亭的評語由正在監獄服刑的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）撰寫，他把「鴨子測試」（指通過觀察事物的慣常行為來識別該事物）的原理套用在普亭身上，批評普亭破壞獨立媒體、組織政治暗殺、堅持帝國幻想，他是能在21世紀歐洲中心製造一場血腥屠殺的瘋子。至於世界如何阻止這個擁有軍隊、核武且是聯合國安理會成員的邪惡瘋子，仍有待解答。

時代雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）表示，今年名單兩極化，他形容普亭是殘酷戰爭背後的獨裁者，澤倫斯基則成為分裂時代的罕見英雄人物。

此外，中央社報導，俄羅斯入侵烏克蘭邁入第4個月，俄國軍方今天對烏東頓巴斯地區的盧甘斯克（Lugansk）周邊最後一股反抗力量加強攻勢。與此同時，美國援助烏克蘭的M777榴砲已投入烏東戰場。

「紐約時報」獲准前往烏東一處前線砲陣地，近距離見證以周遭樹枝作偽裝下的美援M777榴砲，以及直朝俄軍陣地開砲後呼嘯的轟鳴。紐時指出，這是國際媒體首次能證實西方援烏重武器已投入烏東戰場。