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打仗還不夠？衛星拍到俄羅斯竊烏克蘭糧食

編譯張君堯、羅方妤╱綜合24日電
5月19日拍攝的最新衛星圖像顯示，俄羅斯散裝貨輪正在碼頭裝載穀物。(路透)
5月19日拍攝的最新衛星圖像顯示，俄羅斯散裝貨輪正在碼頭裝載穀物。(路透)

根據克里米亞半島的塞瓦斯托波爾（Sevastopol）海港的最新衛星照片顯示，隨著對烏克蘭發動入侵行動的持續，俄羅斯盜竊烏克蘭糧食的行為似乎也正在增加。歐盟24日批評，俄羅斯繼能源之後，正在使用糧食供應當作武器；英國也示警，全球糧食短缺恐比戰爭帶來更巨大的死亡潮。

美國CNN報導，馬薩爾科技公司（Maxar Technologies）5月19日至21日拍攝的最新衛星圖像顯示，2艘懸掛俄羅斯國旗、分別名為「Matros Pozynich」和「Matros Koshka」的貨船停靠在看似糧食筒倉的旁邊，據信正在盜取烏克蘭的糧食。

這2艘船的容量為3萬公噸，本月稍早烏克蘭國防部估計「自俄羅斯入侵以來，約有40萬噸糧食被盜並帶出烏克蘭」。先前烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指責俄羅斯「逐漸竊取」烏克蘭糧食並試圖出售。根據船舶追蹤網站數據，這2艘船現已離開港口，前者駛過愛琴海並聲稱正在前往貝魯特途中，而後者仍在黑海中。

目前很難確認船舶是否真的裝載偷來的烏克蘭糧食，但俄羅斯吞併的克里米亞本身生產的糧食很少，烏克蘭官員和行業消息人士透露「被占領地區的俄羅斯軍隊已經清空數個筒倉，並將糧食運往南方」。本月稍早「Matros Pozynich」也執行一項類似任務：裝載穀物並駛出黑海進入地中海。

俄烏戰事開始以來，俄羅斯一直在阻止烏克蘭從港口運出貨物，令全球益發憂心出現糧食危機。澤倫斯基21日指出「國際社會必須幫助烏克蘭疏通海港，否則能源危機之後將是糧食危機，更多國家將面臨危機，俄羅斯已經封鎖幾乎所有港口以及所有出口的糧食，包括穀物、大麥等很多東西」。若俄羅斯竊取糧食屬實，將只會使這些問題複雜化。

英國天空新聞報導，聯合國19日請求莫斯科當局重啟烏克蘭黑海重要港口，以運輸糧食。但俄國當局回應，先考慮解除制裁，再談重啟港口。烏克蘭是世界第4大玉米出口國、第5大小麥出口國，戰爭爆發前都是透過港口出口大部分商品。

聯合國世界糧食計畫署署長畢斯利（David Beasley）表示：「我請求俄國總統普亭，如果您還有一點善心，請開啟烏克蘭黑海港口，讓我們運輸糧食以餵飽最貧窮的人，避免發生飢荒。」

英國外交部則指控俄國「將糧食當成武器」，「世界各國都因此遭受苦難」。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，俄羅斯正利用糧食供給作為影響全球的武器，就如同俄國在能源領域所為。

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