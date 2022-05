俄官員：全力達成在烏軍事目標 未設最後期限

俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫。(Getty Images)

俄羅斯 總統普亭(Vladimir Putin)的最高安全官員今天表示,為實現在烏克蘭 的軍事目標,當局將不受任何「最後期限」限制。

俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫(Nikolai Patrushev)接受俄羅斯「辯論與事實」周報(Argumenty i Fakty)訪問時表示:「總統設定的所有目標都將實現,無一例外,因為真理,包括歷史真相,都站在我們這邊。我們並未設定(達成目標的)最後期限。」

他指出:「納粹主義必須100%徹底根除,否則不消數年就會以更加醜陋的形態死灰復燃。」他同時強調,俄羅斯在這場軍事衝突中的既定目標不變。

帕特魯舍夫批評,「美國為首的北大西洋公約組織(NATO)心中的理想狀態,似乎就是一場永無休止、一觸即發的衝突。」

另一方面,俄羅斯新聞社(RIA)引述俄國國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)說法報導,莫斯科正刻意放緩在烏克蘭的攻勢,以利當地平民撤離。

蕭依古強調:「我們正宣布停火並設立人道走廊,讓平民撤出包圍地區。當然,這會減緩我軍進攻速度,但我們是刻意這樣做,以避免平民傷亡。」

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)則稱,當局目前還未收到義大利 先前提出的「烏克蘭和平計畫」,莫斯科「希望義方透過外交管道提供給我們,我們才能了解其內容」。

據報導,義大利外交部長迪馬尤(Luigi Di Maio)於上周提出這份計畫大綱,他已與聯合國(UN)秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)進行討論;相關計畫也已交給七大工業國集團(G7)高階官員。

迪馬尤20日透露,上述計畫涉及聯合國、歐洲聯盟(EU)、歐洲安全暨合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe)等國際組織,這些組織將擔任初期、地區性停火協議的協調人。