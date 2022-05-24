我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／又一公司退出中國 Airbnb今夏結束業務

陰謀論要角格林 眾議員連任保衛戰登場

杜特蒂首度籲普亭：勿攻擊平民 俄國士兵已經失控

中央社記者陳妍君馬尼拉24日專電
菲律賓總統杜特蒂。(美聯社)
菲律賓總統杜特蒂。(美聯社)

菲律賓總統杜特蒂將於6月底卸任。他昨天發表電視談話時首度公開向俄羅斯總統普亭喊話，指在烏克蘭的俄羅斯士兵已經失控，籲普亭嚴格管理士兵，不要攻擊平民。

根據菲律賓總統府通訊暨作業部發布的杜特蒂（Rodrigo Duterte）談話全文，杜特蒂在電視談話中說：「普亭（Vladimir Putin）似乎不想結束這場戰爭，但我同情人民。我是普亭的朋友，但他們處理戰爭的方式，連平民每天都被轟炸。」

杜特蒂表示：「請普亭聽我說，因為普亭總統，我們是朋友：『你掌控一切。無論如何，你真的在那裡製造了騷亂。所以嚴格管理你的士兵，他們失去控制且濫殺。』」

他表示，普亭說俄烏戰爭是「特殊軍事行動」，「但實際上這真的是向一個國家，一個主權國家發動戰爭」。

杜特蒂說：「致俄羅斯大使館，如果你們正在聽，我不是在找任何人麻煩，普亭是我的朋友。你們的道德義務是確保平民、無辜的人、孩童、老人、婦女（不被攻擊），他們太脆弱了。」

他表示：「很多人說普亭跟我一樣，因為我們殺人。我要菲律賓人知道，我真的會殺人，但我殺罪犯。我不殺小孩和老人。俄羅斯和美國發生的事跟這裡不一樣。」

杜特蒂呼籲普亭控制好軍隊，確保他們服從指令，首要任務是「保護無辜的人，那些跟戰爭毫無關係的平民」。

不過，杜特蒂強調：「我不是在譴責普亭總統。我只是在分享我的想法，這也是這個房間裡每個人的想法，戰爭不應該這樣打。」

2016年杜特蒂上任後，馬尼拉開始跟北京和俄羅斯交好，與傳統盟友美國保持距離。

杜特蒂曾說普亭是他崇拜的「英雄」，俄羅斯也善意回應。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，菲國總統發言人說，俄羅斯是第一個提出要提供疫苗給菲律賓的國家；杜特蒂並向普亭表達謝意，承諾「菲律賓和俄羅斯永遠是朋友」。

俄烏戰爭爆發後，菲國外交部2月底發布聲明表示：「菲律賓對聯合國大會決議投贊成票，明確譴責入侵烏克蘭。」但杜特蒂直到3月中旬仍說，菲律賓在俄烏戰爭中保持中立，「那不是我們的戰鬥，我們不要介入」。

普亭 杜特蒂 俄羅斯

上一則

共同社：IPEF同床異夢 缺乏具體內容

下一則

世衛稱猴痘疫情可控 德國訂4萬劑疫苗防範

延伸閱讀

烏才凍結談判 俄又喊願意繼續談

烏才凍結談判 俄又喊願意繼續談
普亭的第一輛汽車 是產自烏克蘭的小轎車？

普亭的第一輛汽車 是產自烏克蘭的小轎車？
烏克蘭：普亭2個月前躲過暗殺

烏克蘭：普亭2個月前躲過暗殺
分析：拜登似故意打擦邊球 嚇阻中國

分析：拜登似故意打擦邊球 嚇阻中國

熱門新聞

烏索求子心切，決定恢復「輪班制」，並採「先搶先贏」的方式，為了迎接家中的新成員而努力。（取材自Instagram）

巴西男模擁8妻 行房「輪班制」催生娃…先搶先贏

2022-05-18 19:23
圖為烏國女軍醫塔伊拉用隨身攝影機記錄下的馬立波內部情況，現場人員試圖拯救一名傷患。(美聯社)

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

2022-05-19 13:23
澳洲工黨支持者21日大選開票期間齊聚一堂，等待工黨黨魁艾班尼斯到場。路透

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

2022-05-21 09:21
澳洲新任外交部長黃英賢（Penny Wong）。（Getty Images）

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

2022-05-23 02:38
查理（左前）與威廉（中）被傳聯手排擠自家親人。（路透資料照片）

哈利與梅根自食苦果？被查理與威廉父子聯手排擠

2022-05-22 08:59
猴痘多症狀包括發燒、頭痛，以及皮疹，一開始會出現在臉部，之後會蔓延到身體其他地方。(路透)

歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看

2022-05-20 15:46

超人氣

更多 >
陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了
中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜喪命

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜喪命
中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親
拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽