美擬派特種兵赴烏 恐激化戰事

美國傳出打算派特種部隊進駐烏國保護美國駐基輔使館。（路透）

俄烏衝突爆發以來，美國政府多次宣稱不會派地面部隊到烏克蘭 ，但美國軍方和外交官員正考慮派出特種部隊到烏克蘭，保衛最近重開的駐基輔大使館 。若美國落實派特種部隊到基輔，將意味著美國令烏克蘭局勢進一步升級。

華爾街日報引述美國匿名官員表示，美國駐基輔大使館於18日重開，鑑於使館位於俄軍導彈射程之內，美軍方希望派數十人組成的美軍特種部隊守衛使館安全。除了使用特種部隊在大使館提供安保外，官員們還在考慮恢復向大使館派駐海軍陸戰隊的警衛隊，即通常情況下在世界各地的美國大使館提供安保的人員。

該名官員強調，該提案尚未提交予國防部長奧斯汀、參謀長聯席會議主席米利或美國總統拜登 ，即使拜登最終批准建議，部署軍隊也只是為了確保美國大使館的防衛及安全。

該官員也表示，美國一方面擔憂駐基輔外交人員的安全，另一方面則擔心美軍進入烏克蘭會觸發局勢升級，因為當局最初曾承諾不會派美軍進入烏克蘭。

克里姆林宮發言人佩斯科夫此前曾警告，若有任何一方冒險干涉俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動，俄方將予以最堅決的回應。

不過，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）宣布，在盟邦23日召開的會議中，約有20個國家表示，願為烏克蘭提供新的安全援助，以對抗俄軍入侵。

在烏克蘭防務連繫小組（Ukraine Defense Contact Group）召開的第2次會議上，有將近48個國家和組織以線上方式出席，商討協助烏克蘭之道；其中約有20個國家承諾提供武器、彈藥和其他補給支援，也有些國家表示願意訓練烏克蘭軍隊。

他說，丹麥承諾運交烏克蘭魚叉式（Harpoon）反艦飛彈系統，捷克將提供攻擊直升機、坦克車和火箭系統。不過奧斯汀不願詳細透露，美國剛通過的400億美元援烏案包括哪些軍備。