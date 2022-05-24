烏戰爭罪首判 俄21歲指揮官囚終身

俄戰車指揮官希希馬林（中）遭烏克蘭法院判終身監禁。（美聯社）

英國BBC報導，烏克蘭 法院23日在基輔宣判俄軍入侵以來首宗戰爭罪判決，俄軍戰車指揮官、士官希希馬林被控2月28日在烏國東北部的丘帕希夫卡村射殺一名62歲平民謝利波夫，遭判終身監禁。希希馬林的律師稱將上訴。

21歲的希希馬林當庭認罪，並請求被害男子的遺孀原諒。烏克蘭也正在調查另外多起戰爭罪，並稱可能發生超過1.1萬起犯罪事件。俄國 不斷否認俄軍在烏克蘭傷害平民，但大量證據都與俄國說法相反。

俄國當局23日稍早表示，他們擔心希希馬林的命運，將尋求為他辯護的選項，但克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，「俄國沒有能力親自維護他的利益」。

烏克蘭審判俄軍，俄方也準備審判投降的烏軍。俄羅斯 國際傳真社報導，頓內次克人民共和國領導人普希林說，在烏克蘭馬立波市亞速鋼鐵廠投降的戰俘，將在這個分離派掌控區受審。

另外，俄軍22日在亞速鋼鐵廠內清除地雷和瓦礫碎片。上千名烏軍曾困守這座巨大工廠當中長達數周，許多人因彈盡援絕不久前投降。

根據影像畫面，士兵在建物內走動，拿著地雷探測器在遍佈瓦礫的道路上掃描，其他人則檢查物品下是否埋有爆裂裝置。

一名俄軍表示：「這是龐大任務，敵方埋設地雷，我們為了阻擋敵方也埋了殺傷性地雷，未來大概還必須執行兩周掃雷工作」。