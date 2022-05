打仗還不夠？最新衛星照片曝：俄國疑似竊取烏克蘭糧食

根據克里米亞半島的塞瓦斯托波爾(Sevastopol)海港的最新衛星照片顯示,隨著對烏克蘭 發動入侵行動的持續,俄羅斯 盜竊烏克蘭糧食的行為似乎也正在增加。

CNN報導,馬薩爾科技公司(Maxar Technologies)5月19日至21日拍攝的最新衛星圖像顯示,2艘懸掛俄羅斯國旗、分別名為「Matros Pozynich」和「Matros Koshka」的貨船停靠在看似糧食筒倉的旁邊,據信正在盜取烏克蘭的糧食。

這2艘船的容量為3萬公噸,本月稍早烏克蘭國防部估計「自俄羅斯入侵以來,約有40萬噸糧食被盜並帶出烏克蘭」。先前烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)指責俄羅斯「逐漸竊取」烏克蘭糧食並試圖出售。根據船舶追蹤網站數據,這2艘船現已離開港口,前者駛過愛琴海並聲稱正在前往貝魯特途中,而後者仍在黑海中。

目前很難確認船舶是否真的裝載偷來的烏克蘭糧食,但俄羅斯吞併的克里米亞本身生產的糧食很少,烏克蘭官員和行業消息人士透露「被占領地區的俄羅斯軍隊已經清空數個筒倉,並將糧食運往南方」。本月稍早「Matros Pozynich」也執行一項類似任務:裝載穀物並駛出黑海進入地中海。

俄烏戰事開始以來俄羅斯一直在阻止烏克蘭從其港口出口商品,加劇對全球糧食危機的擔憂。澤倫斯基21日指出「國際社會必須幫助烏克蘭疏通海港,否則能源危機之後將是糧食危機,更多國家將面臨危機,俄羅斯已經封鎖幾乎所有港口以及所有出口的糧食,包括穀物、大麥等很多東西」。若俄羅斯竊取糧食屬實,將只會使這些問題複雜化。

❗️The #Russian invaders continue to steal #Ukrainian grain and transport it to #Sevastopol , as confirmed by satellite photographs provided by @Maxar

▪️The Russian ships #MatrosPozinich and #MatrosKoshka can be seen moored near grain silos. pic.twitter.com/Bm6IpnQcse