美國：約20國願為烏克蘭再提供武器彈藥抗俄

美國國防部 長奧斯汀（Lloyd Austin）宣布，在盟邦今天召開的會議中，約有20個國家表示，願為烏克蘭 提供新的安全援助，以對抗俄軍入侵。

在烏克蘭防務連繫小組（Ukraine Defense Contact Group）召開的第2次會議上，有將近48個國家和組織以線上方式出席，商討協助烏克蘭之道；其中約有20個國家承諾提供武器、彈藥和其他補給，以支援烏克蘭。

這個小組聽取了烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）有關3個月來烏、俄戰爭現況的簡報。

奧斯汀說：「我們今天與列茲尼科夫和他的團隊齊聚一堂，比較深入且一致了解到烏克蘭的優先需求以及戰場狀況。」

「許多國家承諾捐助迫切需要的砲彈、沿岸防衛系統以及坦克車和其他裝甲車。」

奧斯汀說，也有些國家表示，願意訓練烏克蘭軍隊。

他說，丹麥承諾運交烏克蘭魚叉式（Harpoon）反艦飛彈系統，捷克將提供攻擊直升機、坦克車和火箭系統。

不過奧斯汀不願詳細透露，美國剛通過的400億美元援烏案包括哪些軍備；不過外界猜測，其中可能包括可攻擊俄羅斯 領土的高精度長程火箭。