澤倫斯基被潑冷水 法部長：烏克蘭入歐盟得花15或20年

法國歐洲事務部長伯恩22日稱烏克蘭恐需很長一段時間才能加入歐盟。（Getty Images）

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）22日在基輔向烏克蘭 國會發表演說，承諾全力支持烏克蘭加入歐盟 （EU），成為烏俄開戰以來第一位親自向烏克蘭國會發表演說的外國領袖。不過，法國歐洲事務部長伯恩（Clement Beaune）表示，烏克蘭加入歐盟的申請在「15或20年內」都無法敲定。這一表態也給烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）迅速加入歐盟的希望澆了一盆冷水。

伯恩告訴法國J電台（Raio J）說：「我們必須誠實。若你說烏克蘭將在6個月、1年或2年後加入歐盟，那你就是在撒謊。這可能需要15或20年，需要很長的時間。」

伯恩強調，「我不想給烏克蘭人任何幻想或謊言」，並重申法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）創建「歐洲政治共同體」建議，以幫助烏克蘭更快融入歐盟。

馬克宏9日在歐洲議會發表演說時呼籲，建立一個「歐洲政治共同體」，讓曾是蘇聯加盟共和國的烏克蘭、摩爾多瓦和喬治亞等非歐盟國家也能加入，但這項提議遭到澤倫斯基譴責是妥協做法，堅持立刻展開賦予烏克蘭完整歐盟成員國地位的程序。

伯恩表示，馬克宏的提議並非是「加入歐洲政治共同體的一種替代方案，也不會阻止以後成為(歐盟)正式成員國。」

波蘭總統力挺烏克蘭入歐盟

波蘭總統杜達22日對烏克蘭國會發表演說。他說，只要烏克蘭還沒有進入歐盟，他就不會放棄努力，而烏克蘭如果成功加入歐盟，將歸功於華沙。杜達是2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，第一位親自向烏克蘭國會發表演說的外國領袖。

稍早杜達與烏克蘭總統澤倫斯基召開聯合記者會，杜達表示，「即使情況複雜，即使存在疑問」，那些因渴望加入歐洲大家庭而流血的人們還是必須受到尊重。杜達也說，歐洲理事會下個月24日針對烏克蘭候選國身分的決定將極其重要，尤其在心理和政治層面。

烏克蘭轉親西方被認為是俄國總統普亭（VladimirPutin）2月24日入侵烏克蘭的主要原因之一，但其他歐盟領袖也沒有太大興趣讓烏克蘭快速入盟。

杜達力挺烏國的態度與歐盟重量級成員國法國和德國形成鮮明對比，法德兩國曾警告，儘管遭到俄羅斯入侵，烏國的加入申請也無法獲得快速批准。

馬克宏的「歐洲政治共同體」提議將在6月底的歐盟峰會上進行辯論。