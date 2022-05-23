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不願為停火棄領土 烏克蘭：讓步會讓俄軍發動更大攻勢

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭政府表示不會與俄羅斯達成涉及放棄領土的停火協議，此決定是在烏克蘭總統澤倫斯基表示只能通過外交解決戰爭之後所提及，象徵烏克蘭的立場「明顯強硬」。（美聯社）
烏克蘭政府表示不會與俄羅斯達成涉及放棄領土的停火協議，此決定是在烏克蘭總統澤倫斯基表示只能通過外交解決戰爭之後所提及，象徵烏克蘭的立場「明顯強硬」。（美聯社）

烏克蘭政府表示不會與俄羅斯達成涉及放棄領土的停火協議，此決定是在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示只能通過外交解決戰爭之後所提及，象徵烏克蘭的立場「明顯強硬」。

衛報報導，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）表示「讓步將導致俄羅斯發動更大、更血腥的攻勢」，上述評論發布之際正值俄羅斯軍隊持續試圖包圍在東部保衛頓涅茨克的烏克蘭軍隊。

自莫斯科2月24日入侵烏克蘭以來，一些西方國家一直呼籲停火，但烏克蘭總統顧問波多利雅科表示「任何此類舉措都會適得其反，戰爭不會停止，只會暫停一段時間，他們將開始新的攻勢、且更加血腥和規模更大」。

此外，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）成為第一位親自在基輔議會發表講話的外國領導人，當他宣布「只有烏克蘭人可以決定自己的未來」時引起全場起立鼓掌，他還補充說「波蘭將盡其所能幫助烏克蘭加入歐盟」。然而，法國歐洲事務部長伯恩（Clement Beaune）22日在接受採訪時表示，烏克蘭可能需要「15或20年」才能被接納為歐盟成員國。

隨著俄烏戰爭的繼續，烏克蘭武裝部隊總參謀部在每日更新中表示俄軍正試圖突破烏克蘭防線。盧甘斯克地區州長表示「俄軍試圖從4個不同的方向闖入頓涅茨克」，儘管沒有成功，但對居民區的砲擊仍在繼續。

烏克蘭 俄羅斯 歐盟

上一則

法國部長：烏克蘭加入歐盟 至少還需要15-20年

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