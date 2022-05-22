俄國禁拜登等963名美國人入境 普亭長女經營社群洗白父親

俄國總統普亭長女瑪麗亞．沃朗索娃傳出經營一個叫做「Maria V」的社群媒體帳戶，為父親普亭對於烏克蘭、西方國家和同志權利的立場辯護。（取材自推特）

俄羅斯侵略烏克蘭 引起國際制裁，俄國 今天表示，將禁止963名美國人入境俄國，其中包括美國總統拜登、國務卿布林肯和中央情報局（CIA）局長伯恩斯。此外，俄羅斯國防部 表示，最後一批死守烏克蘭港市馬立波亞速鋼鐵廠的烏克蘭部隊已於今天投降，結束這場戰爭中最慘烈的圍攻行動。

路透報導，針對近千名美國人的旅行禁令只有象徵性影響，但從2月24日俄國入侵烏克蘭以來，俄國與美國及其盟邦的關係不斷惡化。

另據英國每日郵報報導，俄國總統普亭長女瑪麗亞．沃朗索娃（Maria Vorontsova）傳出經營一個叫做「Maria V」的社群媒體帳戶，為普亭對於烏克蘭、西方國家和同志權利的立場辯護。

瑪麗亞透過Telegram帳戶告訴莫斯科國立大學醫學系2011年的170名畢業生，「西方國家」試圖阻止俄國「繁榮」。瑪麗亞還宣稱俄國「不是侵略者，而是受害者，被迫自衛」。她說：「把所有責任都推給一個人就像把所有信仰寄託在一個人身上，就像沙皇那樣，都是胡說八道。我們不像1930年代的德國人，更像是被他們驅逐的那些人。」

俄國軍隊目前已攻陷馬立波，亞速鋼鐵廠最後一批守軍中有531人投降。俄國國防部透過聲明表示：「亞速鋼鐵廠土地…已被徹底解放。」聲明還說，過去幾天共有2439人投降。

莫斯科當局正努力鞏固對烏東頓巴斯地區的控制。盧甘斯克州長蓋戴在Telegram說：「俄軍已經開始非常密集地破壞北頓內次克鎮，他們正在轟炸住宅區，房屋一間間被摧毀。」他說無法確定喪生人數，因為根本不可能穿越戰火並查看每棟公寓。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」專家說：「接下來幾周會是這場衝突的關鍵，取決於他們在征服北頓內次克鎮及周圍土地方面的效率。」

俄國國防部長蕭依古則表示，「盧甘斯克人民共和國的解放行動很快就會結束」。