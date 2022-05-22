我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增7.9萬例較前一天略降 死亡增53例

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

傳歐盟同意 德義擬用盧布買能源 外交官：恐損害團結抗俄力道

編譯中心／綜合21日電
俄羅斯是歐盟最大的能源供應國，超過歐盟總能源進口的四分之一。傳歐盟同意德義企業開盧布帳戶買俄天然氣。（美聯社）
俄羅斯是歐盟最大的能源供應國，超過歐盟總能源進口的四分之一。傳歐盟同意德義企業開盧布帳戶買俄天然氣。（美聯社）

能源巨頭俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天表示，由於尚未收到盧布付費，現已全面停止為芬蘭供應天然氣。消息人士告訴路透，德國和義大利在與歐盟討論後告知國內企業，可以開設俄羅斯貨幣盧布的帳戶來繼續購買俄國天然氣，且不會違反對俄制裁措施。

俄國要求天然氣買家透過在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開設的盧布帳戶進行支付，但這與歐美各國制裁俄國原則背道而馳。

德國是歐洲最大的俄羅斯天然氣進口國。有兩名消息人士透露，德國政府與歐盟協調後，已告知國內天然氣進口商可開設盧布帳戶支付俄國天然氣，只要它們不是用盧布付給俄羅斯天然氣工業銀行，就不會違反制裁。

此外，一名高階官方消息人士告訴路透，義大利政府也在徵詢歐盟執委會後，獲得合法採購俄羅斯天然氣的清楚資訊。

根據歐盟的書面指引，進口商只要是用現行合約指定的貨幣進行支付，並聲明這麼做是符合契約義務，就能繼續合法購買俄國天然氣。然而，歐盟的指引並未明白表示，開設盧布帳戶讓歐元、美元能兌換成盧布，是否構成違反歐盟對於俄羅斯的制裁規定。

一些歐盟成員國駐歐盟的外交官說，他們認為歐盟當局刻意讓指引保持模糊，好讓各國能開立盧布帳戶繼續購買俄國天然氣。不過許多外交官認為，如果一些歐盟國家的企業開了盧布帳戶，而其他國家沒有，恐怕會損害歐盟團結對抗俄國的力道。

目前波蘭、保加利亞和芬蘭拒絕以盧布購買俄國天然氣，已遭莫斯科當局切斷供氣。其他歐盟成員國則遲遲不願引導進口商採取因應行動，這可能導致這些國家失去家戶取暖和工廠用電所需的重要俄羅斯天然氣供應。

天然氣 歐盟 俄羅斯

上一則

俄國禁拜登等963名美國人入境 普亭長女經營社群洗白父親

下一則

澳洲變天 「通膨選舉」莫里森認輸 工黨9年來首度執政

延伸閱讀

路透：德義獲歐盟同意 允企業開盧布帳戶買俄天然氣

路透：德義獲歐盟同意 允企業開盧布帳戶買俄天然氣
俄羅斯宣布 禁止拜登和布林肯等963名美國人入境

俄羅斯宣布 禁止拜登和布林肯等963名美國人入境
普亭長女怒了？傳在社群媒體發文為父辯護：俄國是受害者

普亭長女怒了？傳在社群媒體發文為父辯護：俄國是受害者
俄應對北約東擴 將在西部設新基地 還斷供芬蘭天然氣

俄應對北約東擴 將在西部設新基地 還斷供芬蘭天然氣

熱門新聞

烏索求子心切，決定恢復「輪班制」，並採「先搶先贏」的方式，為了迎接家中的新成員而努力。（取材自Instagram）

巴西男模擁8妻 行房「輪班制」催生娃…先搶先贏

2022-05-18 19:23
圖為烏國女軍醫塔伊拉用隨身攝影機記錄下的馬立波內部情況，現場人員試圖拯救一名傷患。(美聯社)

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

2022-05-19 13:23
澳洲工黨支持者21日大選開票期間齊聚一堂，等待工黨黨魁艾班尼斯到場。路透

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

2022-05-21 09:21
烏克蘭當局宣布在馬立波被俄軍圍困的亞速鋼鐵廠的戰事已於16日晚間畫下句點，烏克蘭軍方表示那裡的「戰鬥任務」已結束，並報告說士兵正在撤離。(路透)

烏軍宣布馬立波戰鬥任務結束 亞速工廠士兵撤俄占領區

2022-05-16 20:44
猴痘多症狀包括發燒、頭痛，以及皮疹，一開始會出現在臉部，之後會蔓延到身體其他地方。(路透)

歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看

2022-05-20 15:46
一則小女孩用三國演義中「曹操與孫權爭荊州」的故事簡單類比，淺談俄烏局勢的影片在大陸網路熱傳。（截圖自影片）

小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場

2022-05-13 06:03

超人氣

更多 >
旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假
澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
熊市來了？美理財專家看持股：量力而為

熊市來了？美理財專家看持股：量力而為
史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco

史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco