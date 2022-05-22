傳歐盟同意 德義擬用盧布買能源 外交官：恐損害團結抗俄力道

俄羅斯是歐盟最大的能源供應國，超過歐盟總能源進口的四分之一。傳歐盟同意德義企業開盧布帳戶買俄天然氣。（美聯社）

能源巨頭俄羅斯天然氣 工業公司（Gazprom）今天表示，由於尚未收到盧布付費，現已全面停止為芬蘭供應天然氣。消息人士告訴路透，德國和義大利在與歐盟 討論後告知國內企業，可以開設俄羅斯貨幣盧布的帳戶來繼續購買俄國天然氣，且不會違反對俄制裁措施。

俄國要求天然氣買家透過在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開設的盧布帳戶進行支付，但這與歐美各國制裁俄國原則背道而馳。

德國是歐洲最大的俄羅斯天然氣進口國。有兩名消息人士透露，德國政府與歐盟協調後，已告知國內天然氣進口商可開設盧布帳戶支付俄國天然氣，只要它們不是用盧布付給俄羅斯天然氣工業銀行，就不會違反制裁。

此外，一名高階官方消息人士告訴路透，義大利政府也在徵詢歐盟執委會後，獲得合法採購俄羅斯天然氣的清楚資訊。

根據歐盟的書面指引，進口商只要是用現行合約指定的貨幣進行支付，並聲明這麼做是符合契約義務，就能繼續合法購買俄國天然氣。然而，歐盟的指引並未明白表示，開設盧布帳戶讓歐元、美元能兌換成盧布，是否構成違反歐盟對於俄羅斯的制裁規定。

一些歐盟成員國駐歐盟的外交官說，他們認為歐盟當局刻意讓指引保持模糊，好讓各國能開立盧布帳戶繼續購買俄國天然氣。不過許多外交官認為，如果一些歐盟國家的企業開了盧布帳戶，而其他國家沒有，恐怕會損害歐盟團結對抗俄國的力道。

目前波蘭、保加利亞和芬蘭拒絕以盧布購買俄國天然氣，已遭莫斯科當局切斷供氣。其他歐盟成員國則遲遲不願引導進口商採取因應行動，這可能導致這些國家失去家戶取暖和工廠用電所需的重要俄羅斯天然氣供應。