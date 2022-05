英國國防部：俄軍無人機耗損率高 恐影響作戰行動效率

英國國防部 在21日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出,在俄羅斯 與烏克蘭的戰爭中,已經看到無人機(Uncrewed Aerial Vehicles)在雙方陣營發揮舉足輕重的作用。儘管如此,俄烏兩國均遭遇高耗損率,無人機經證明易受遭到擊落和電子干擾兩者的影響。

英方指出,俄羅斯試圖實施其在敘利亞完善的「察打一體」(Reconnaissance Strike)概念,即運用偵察無人機識別由戰機或火炮進行打擊的目標。但俄羅斯有可能正在經歷適合此一任務的偵察無人機短缺,情況則因制裁造成其國內製造能力的限制而更為嚴重。

英方認為,俄羅斯的載人飛機大致繼續避免在烏克蘭領土上空實施出擊,原因可能是來自未受損傷的烏方防空飛彈系統的威脅。如果俄羅斯持續以當前速度折損無人機,俄軍情報、監視與偵察能力將會進一步惡化,對作戰行動的效率產生負面影響。

