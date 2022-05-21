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英國國防部：俄軍無人機耗損率高 恐影響作戰行動效率

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯國防部18日發布的俄軍無人機出火砲偵察任務影像，並宣稱摧毀烏軍使用的美製M777榴彈砲發射陣地。路透 / Cover Images
俄羅斯國防部18日發布的俄軍無人機出火砲偵察任務影像，並宣稱摧毀烏軍使用的美製M777榴彈砲發射陣地。路透 / Cover Images

英國國防部在21日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，在俄羅斯與烏克蘭的戰爭中，已經看到無人機（Uncrewed Aerial Vehicles）在雙方陣營發揮舉足輕重的作用。儘管如此，俄烏兩國均遭遇高耗損率，無人機經證明易受遭到擊落和電子干擾兩者的影響。

英方指出，俄羅斯試圖實施其在敘利亞完善的「察打一體」（Reconnaissance Strike）概念，即運用偵察無人機識別由戰機或火炮進行打擊的目標。但俄羅斯有可能正在經歷適合此一任務的偵察無人機短缺，情況則因制裁造成其國內製造能力的限制而更為嚴重。

英方認為，俄羅斯的載人飛機大致繼續避免在烏克蘭領土上空實施出擊，原因可能是來自未受損傷的烏方防空飛彈系統的威脅。如果俄羅斯持續以當前速度折損無人機，俄軍情報、監視與偵察能力將會進一步惡化，對作戰行動的效率產生負面影響。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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