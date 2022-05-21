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美擬給烏反艦飛彈突破海上封鎖 俄召募40歲以下國民從軍

編譯中心／綜合20日電
美國正考慮提供烏克蘭兩款強力的反艦飛彈，包括「魚叉」（圖）反艦飛彈，及「海軍打擊飛彈」。（路透）
美國正考慮提供烏克蘭兩款強力的反艦飛彈，包括「魚叉」（圖）反艦飛彈，及「海軍打擊飛彈」。（路透）

美國官員表示，白宮正努力將先進的反艦飛彈交到烏克蘭軍方手中，幫助突破俄羅斯的海上封鎖，重啟全球糧食和農產品的運送，但也擔心烏軍以更強大的武器擊沉俄國軍艦，會導致衝突加劇。此外，美國聯邦參議院19日同意對烏克蘭提供近400億美元援助，送交總統拜登簽署。

烏方一直要求美國提供更先進武器，包括可用來迫使俄海軍遠離黑海港口的飛彈。

美國官員表示，美國正考慮向烏提供兩款強力的反艦飛彈，包括波音製造、射程近300公里的「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈，以及由康斯堡和雷神科技製造的「海軍打擊飛彈」（NSM）。

此外，美國參議院19日以86票贊成對11票反對，同意再提供烏克蘭近400億美元軍事、經濟和人道援助。這項法案上周已獲眾議院批准，現在被送往南韓，讓出訪當地的總統拜登簽署後生效。

這項法案包括逾40億人道援助、近90億經濟支持、150億國防安全、110億「總統撥款權」以及2億支援國務院外交計畫，不僅是美國至今規模最龐大的援烏方案，更使美國2個月內在這場戰爭的投入總額高達540億。

於此同時，七大工業國集團（G7）財長19日也同意向烏克蘭提供184億美元援助。

戰事陷入膠著，俄羅斯考慮允許40歲以上民眾從軍。圖為一名烏克蘭軍人5月13日在哈...
戰事陷入膠著，俄羅斯考慮允許40歲以上民眾從軍。圖為一名烏克蘭軍人5月13日在哈爾科夫附近一個村莊檢查一輛被毀壞的俄羅斯軍車。（Getty Images）

另一方面，俄羅斯國會今天表示，考慮立法允許40歲以上俄國人和30歲以上外國人加入俄國軍隊。這凸顯俄國攻烏陷入膠著，迫切需要增強兵力。

前駐歐美國陸軍司令霍吉斯表示，此舉是在不驚動俄國人民的情況下，試圖解決人力短缺的問題，「但克里姆林宮越來越難以掩飾他們在烏克蘭的失敗」。

目前，莫斯科拿下了烏克蘭東南部港市馬立波，可能加強在頓巴斯工業區的行動。

另外，烏克蘭盧甘斯克州州長表示，過去24小時內，俄國對於盧甘斯克的砲擊已造成13位平民死亡；北頓內次克鎮有12人喪命。北頓內次克鎮和利西昌斯克市都位於俄軍發動攻勢的地區。

烏克蘭 俄國 拜登

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