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俄應對北約東擴 將在西部設新基地 還斷供芬蘭天然氣

編譯中心／綜合20日電

芬蘭國營能源公司Gasum今天表示，由於該公司拒絕以盧布支付天然氣費用，俄羅斯將於21日早上開始，中斷對芬蘭的天然氣供應。克里姆林宮發言人佩斯科夫對此回應稱，「很明顯，不會有人免費提供任何東西」。

俄羅斯天然氣工業股份公司上月要求Gasum在未來的供應合約中，使用盧布支付天然氣費用，但被Gasum拒絕。Gasum今天聲明指出，「非常遺憾，根據合約，天然氣供應即將停止，但公司已為這種情況作好了準備，天然氣輸送網不會出現中斷。」

天然氣占芬蘭能源消耗約8%，其中大部分供應來自俄國

另一方面，俄國國防部長蕭依古今天說，俄國將在西部設立新的軍事基地，以因應北約東擴。

蕭依古在電視轉播的會議中說：「截至今年底，西部軍區將建立12個部隊和師。」他並表示，軍中預期將接獲2000多個部隊的軍備和武器。

俄羅斯總統普亭2月24日派軍入侵親西方的烏克蘭，在全世界掀起軒然大波。莫斯科的軍事行動震驚瑞典和芬蘭，二國在奉行數十年軍事不結盟政策後，如今無視克里姆林宮警告，決定爭取加入北約。

天然氣 俄羅斯 俄國

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