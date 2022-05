英國國防部：俄羅斯可能冒險快速重新部署馬立波的部隊

英國國防部 在20日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出,多達1700名烏克蘭官兵可能已走出馬立波的亞速鋼鐵廠投降,人數不明的烏軍仍留在廠內。一旦俄羅斯 確保了馬立波,很可能將調動部隊以增援頓巴斯地區的行動。

英方認為,自從戰爭開打以來,烏克蘭在馬立波堅決抵抗,意味著俄羅斯在該地區的部隊可以有效重新部署之前,必須進行重新裝備與翻新。如果徹底完成,則可能是一個漫長的過程。

不過,俄羅斯的指揮官們正面臨明確實現作戰行動目標的壓力。英方判斷,這意味著俄羅斯將可能在沒有充分準備的情況下,迅速重新分配其部隊,而冒著進一步部隊損耗的風險。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 May 2022



