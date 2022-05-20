英國國防部：俄羅斯可能冒險快速重新部署馬立波的部隊
英國國防部在20日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，多達1700名烏克蘭官兵可能已走出馬立波的亞速鋼鐵廠投降，人數不明的烏軍仍留在廠內。一旦俄羅斯確保了馬立波，很可能將調動部隊以增援頓巴斯地區的行動。
英方認為，自從戰爭開打以來，烏克蘭在馬立波堅決抵抗，意味著俄羅斯在該地區的部隊可以有效重新部署之前，必須進行重新裝備與翻新。如果徹底完成，則可能是一個漫長的過程。
不過，俄羅斯的指揮官們正面臨明確實現作戰行動目標的壓力。英方判斷，這意味著俄羅斯將可能在沒有充分準備的情況下，迅速重新分配其部隊，而冒著進一步部隊損耗的風險。
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 May 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 20, 2022
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