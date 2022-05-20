英國國防部：俄羅斯可能冒險快速重新部署馬立波的部隊

俄羅斯軍方載具跟著撤出馬立波亞速鋼鐵廠的烏克蘭官兵所搭乘巴士（未入鏡），攝於17日。歐新社

英國國防部 在20日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出，多達1700名烏克蘭官兵可能已走出馬立波的亞速鋼鐵廠投降，人數不明的烏軍仍留在廠內。一旦俄羅斯 確保了馬立波，很可能將調動部隊以增援頓巴斯地區的行動。

英方認為，自從戰爭開打以來，烏克蘭在馬立波堅決抵抗，意味著俄羅斯在該地區的部隊可以有效重新部署之前，必須進行重新裝備與翻新。如果徹底完成，則可能是一個漫長的過程。

不過，俄羅斯的指揮官們正面臨明確實現作戰行動目標的壓力。英方判斷，這意味著俄羅斯將可能在沒有充分準備的情況下，迅速重新分配其部隊，而冒著進一步部隊損耗的風險。