芬蘭、瑞典申入北約「但拒絕核武」 美協商土耳其支持

芬蘭總理馬林不希望北約部署核武或軍事基地。(Getty Images)

北歐國家芬蘭和瑞典 18日正式向北約 提出加入申請，但芬蘭總理馬林接受義大利「晚郵報」專訪時表示，不希望北約部署核武或軍事基地；瑞典總理安德森也表達類似立場。

芬蘭和瑞典上周相繼宣布欲加入北約，主因乃俄羅斯入侵烏克蘭 ，令兩國感到安全情勢已不同以往，決定放棄堅守數十年的軍事中立政策。

但身為北約成員的土耳其公開反對，批評芬蘭和瑞典是恐怖主義溫床。土耳其總統厄多安重申，安卡拉指責芬蘭和瑞典支持被土國認為是恐怖組織的庫德工人黨（PKK）和敘利亞庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）。土國的態度可能影響兩國「快速通關」加入北約的計畫。

馬林訪問義大利時表示：「我認為此階段保持冷靜是很重要的，和土耳其及其他成員國討論，回答可能存在的問題，並更正誤解。」她並說：「我也不認為在芬蘭部署核武或設立軍事基地能有什麼好處。」

瑞典總理安德森也表達類似立場，不希望北約在其境內建立永久基地或部署核武。

美國白宮國家安全顧問蘇利文表示，芬蘭及瑞典正與土耳其直接合作，「但我們也在和土耳其對話，試圖協助促成、提供便利。我希望這些分歧能解決，盼北約最終立場一致，支持芬蘭及瑞典」。

土耳其總統厄多安表示將反對瑞典和芬蘭加入北約。(Getty Images)

另一方面，直接遭受俄國攻擊的烏克蘭，早前申請加入歐盟，但在德國表示無法加快烏克蘭加入歐盟的進程後，烏克蘭外交部長庫列巴昨批評部分歐盟國家給予基輔「二等待遇」，稱這「傷害了烏克蘭人的感情」。

庫列巴在推特發文表示：「過去幾年，部分歐盟國家對烏克蘭在歐洲未來發展實行的戰略模糊政策已經失敗，且必須結束。」他說，這「只會鼓舞」俄羅斯總統普亭。

烏克蘭總統澤倫斯基則稱這並「不公平」，他說：「這就像一張全家人聚在一起的桌子，你被邀請了，卻沒有椅子可坐。」