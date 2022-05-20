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歐盟擺脫俄能源 計畫大增綠能發電 環保人士有疑慮

編譯中心／綜合19日電
比利時（左起）、德國、丹麥、歐盟和荷蘭領袖，18日在丹麥出席離岸風力發電北海峰會。右二為歐盟委員會主席范德賴恩。（Getty Images）
比利時（左起）、德國、丹麥、歐盟和荷蘭領袖，18日在丹麥出席離岸風力發電北海峰會。右二為歐盟委員會主席范德賴恩。（Getty Images）

俄國侵略烏克蘭敲響歐洲倚賴俄國能源的警鐘，歐盟計畫大幅增加太陽能和風力發電，並在短期內增加燃煤發電，以盡快擺脫對俄羅斯石油和天然氣的依賴。

英國衛報報導，歐盟執委會18日在一份草擬計畫REPowerEU中表示，為了逐步淘汰俄國化石燃料和加速轉型採用環保能源，歐盟未來五年必須設法增加籌措2100億歐元（約2209億美元）預算，也承認短期內必須增加燃煤和核能發電以補能源缺口。

歐盟執委會表示，歐盟將在2030年前達到再生能源的發電比重為45%，比先前所計畫的40%加速，並將減少耗能13%（與2020年相比），減量比目前計畫的9%更大。

不過，歐盟這份計畫也承認，淘汰俄國天然氣也代表燃煤電廠將需延長運轉，估計未來10年內，歐盟每年煤用量將比原預期多5%。環保人士因此批評，REPowerEU將延長歐盟對碳排放能源、核能的依賴，助長全球暖化。

歐洲也急忙向美國、卡達、亞塞拜然等國家增購液化天然氣，必須花費120億歐元（約126億美元）興建液化天然氣接收站，升級煉油廠，才能擺脫對俄國油氣的倚賴。

另一方面，俄國持續以能源作為「另類武器」，藉此打擊烏克蘭。俄羅斯副總理胡斯努林暗示，除非基輔當局向莫斯科支付電費，否則俄國將設法切斷歐洲最大「札波羅熱核電廠」對烏克蘭的供電。

烏俄開戰後，俄軍就占領了札波羅熱核電廠。俄媒報導，胡斯努林前往俄軍在烏克蘭東南部的占領地區時，要求烏克蘭的能源系統必須支付費用，「否則這座核電廠就為俄國發電」。

但烏克蘭國家核電公司今天表示，札波羅熱核電廠會繼續向烏克蘭供電。2021年，札波羅熱核電廠占烏克蘭年度發電總量的1/5，也占烏國核電廠發電量的將近一半。

烏克蘭 歐盟 俄國

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