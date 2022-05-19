「身分不明士兵叫我開槍」 21歲俄軍人殺平民 乞求寬恕

21歲的上士希希馬林在法庭上向遭他殺害男子的遺孀說：「我知道你們不能原諒我，不過，儘管如此，我還是乞求你們的寬恕。」（歐新社）

首位在烏克蘭 接受戰爭罪審判的俄羅斯 軍人希希馬林昨天在基輔法庭上認罪，他今天出庭時詳述如何在莫斯科侵略烏克蘭初期，殺害一名烏克蘭平民，並乞求「原諒」。

法新社報導，21歲的上士希希馬林（Vadim Shishimarin）在法庭上向遭他殺害男子的遺孀說：「我知道你們不能原諒我，不過，儘管如此，我還是乞求你們的寬恕。」希希馬林坦承在俄國 入侵行動開始的頭幾天，殺害一名62歲的烏克蘭平民。

希希馬林被控犯下戰爭罪和預謀殺人，可能被判無期徒刑。

希希馬林在法庭上表示，他在和其他幾名俄國士兵撤退，想回到他們俄羅斯部隊的時候，射殺了這位平民男子。

這些俄羅斯士兵偷走一輛烏克蘭平民的汽車。「我們想開去我們部隊所在之處，然後回到俄羅斯。就在我們開車的途中，我們看到一名男子，他在講電話，他說，他會告發我們。」

希希馬林說，車上另一名不是他的指揮官，身分「不明的」士兵，「叫我開槍」。

希希馬林告訴庭上：「他開始用強迫的語氣說我應該開槍。」

「他說如果我不開槍會製造危險。我在近距離對他開槍。我殺了他。」

在遇害平民遺孀薛利波娃（Kateryna Shelipova）為自己丈夫的死提供證詞時，這名外表年輕的士兵，身穿藍灰色連帽衫，眼睛看著地板，頭倚著被告席上的玻璃。

基輔當局表示，自從莫斯科侵略烏克蘭以來，當局已啟動數千起戰爭罪行案，其他的俄羅斯士兵預料很快將在烏克蘭出庭受審。