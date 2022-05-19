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「身分不明士兵叫我開槍」 21歲俄軍人殺平民 乞求寬恕

中央社／基輔19日綜合外電報導
21歲的上士希希馬林在法庭上向遭他殺害男子的遺孀說：「我知道你們不能原諒我，不過，儘管如此，我還是乞求你們的寬恕。」（歐新社）
21歲的上士希希馬林在法庭上向遭他殺害男子的遺孀說：「我知道你們不能原諒我，不過，儘管如此，我還是乞求你們的寬恕。」（歐新社）

首位在烏克蘭接受戰爭罪審判的俄羅斯軍人希希馬林昨天在基輔法庭上認罪，他今天出庭時詳述如何在莫斯科侵略烏克蘭初期，殺害一名烏克蘭平民，並乞求「原諒」。

法新社報導，21歲的上士希希馬林（Vadim Shishimarin）在法庭上向遭他殺害男子的遺孀說：「我知道你們不能原諒我，不過，儘管如此，我還是乞求你們的寬恕。」希希馬林坦承在俄國入侵行動開始的頭幾天，殺害一名62歲的烏克蘭平民。

希希馬林被控犯下戰爭罪和預謀殺人，可能被判無期徒刑。

希希馬林在法庭上表示，他在和其他幾名俄國士兵撤退，想回到他們俄羅斯部隊的時候，射殺了這位平民男子。

這些俄羅斯士兵偷走一輛烏克蘭平民的汽車。「我們想開去我們部隊所在之處，然後回到俄羅斯。就在我們開車的途中，我們看到一名男子，他在講電話，他說，他會告發我們。」

希希馬林說，車上另一名不是他的指揮官，身分「不明的」士兵，「叫我開槍」。

希希馬林告訴庭上：「他開始用強迫的語氣說我應該開槍。」

「他說如果我不開槍會製造危險。我在近距離對他開槍。我殺了他。」

在遇害平民遺孀薛利波娃（Kateryna Shelipova）為自己丈夫的死提供證詞時，這名外表年輕的士兵，身穿藍灰色連帽衫，眼睛看著地板，頭倚著被告席上的玻璃。

基輔當局表示，自從莫斯科侵略烏克蘭以來，當局已啟動數千起戰爭罪行案，其他的俄羅斯士兵預料很快將在烏克蘭出庭受審。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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