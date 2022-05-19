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英國國防部：「掩飾與尋找代罪羔羊文化」影響俄軍行動

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭於9日勝利日閱兵式後參加在克林姆林宮牆外無名烈士墓舉行的獻花儀式。歐新社
俄羅斯總統普亭於9日勝利日閱兵式後參加在克林姆林宮牆外無名烈士墓舉行的獻花儀式。歐新社

英國國防部在19日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，俄羅斯最近幾周開革了被認為在入侵烏克蘭開局階段時期表現拙劣的高級指揮官。

被拔除的將領中，包括精銳的第一近衛戰車軍司令基塞爾中將（Lieutenant General Serhiy Kisel）因未能占領哈爾科夫而遭到停職，俄羅斯黑海艦隊司令奧西波夫中將（Vice Admiral Igor Osipov）則可能隨著「莫斯科號」巡洋艦4月沉沒而遭到停職。

俄羅斯總參謀長格拉西莫夫（Valeriy Gerasimov）可能仍然在職，但英方尚不清楚他是否保有普亭總統的信任。

英方認為，掩飾與尋找代罪羔羊的文化可能盛行於俄羅斯的軍事與安全系統內部。因努力避免為行動挫敗承擔個人責任，許多參與入侵烏克蘭的官員可能會更加心不在焉，而此舉可能會對俄羅斯指揮與管制集中化的模式施加進一步壓力，因為軍官越來越設法把關鍵決定交到上級。在這些狀況下，俄羅斯會很難奪回主動權。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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