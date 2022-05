從喜劇演員到戰時領袖 澤倫斯基傳記漫畫上市

烏克蘭 總統澤倫斯基 從喜劇明星搖身一變成為戰時領袖,美國漫畫商TidalWave Comics特別推出最新傳記「政治力量:澤倫斯基」,以圖畫小說方式講述他的生平故事。

路透報導,篇幅22頁、今天出版的「政治力量:澤倫斯基」(Political Power: Volodymyr Zelenskyy,暫譯)講述澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)2019年上台,並承諾終結與烏東獲俄羅斯撐腰分離主義分子戰爭的故事。

曾在電視節目中扮演總統的澤倫斯基出任烏克蘭總統時,並沒有任何政治經驗。

💥 Ukraine President Volodymyr Zelenskiy's life story - from comedian to war-time leader - has been given the graphic novel treatment in TidalWave Comics' latest biography, 'Political Power: Volodymyr Zelensky' https://t.co/Vw8yNPLj2w pic.twitter.com/XQyZJ55lyM