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烏克蘭首審戰爭罪 被控俄軍承認殺害平民

編譯中心╱綜合18日電
俄羅斯士兵希希馬林18日在基輔的索洛米揚卡區地方法院接受審判。(歐新社)
俄羅斯士兵希希馬林18日在基輔的索洛米揚卡區地方法院接受審判。(歐新社)

烏克蘭首都基輔法院18日審理莫斯科入侵烏國後的第一起戰爭罪案件，一名俄國軍人被控殺害一名平民。另外，俄國外交部宣布驅逐法國、義大利和西班牙3國大使館共85名外交官作為報復。

21歲的被告希希馬林（Vadim Shishimarin）在基輔的索洛米揚卡區（Solomyansky）地方法院出庭，他來自俄國伊爾庫次克（Irkutsk）地區，2月28日在烏克蘭東北部殺害一名62歲手無寸鐵的平民男性，因而被控犯下戰爭罪和預謀殺人，可能被判無期徒刑。

預料法院之後將陸續審理其他數起案件。

18日的審理將是對烏克蘭司法系統的考驗。目前國際組織也在自行調查俄軍被控犯下的暴行。

此外，俄羅斯外交部表示，將驅逐法國、義大利和西班牙大使館共85名外交官，報復這3國驅逐俄國外交官。此舉凸顯自俄國入侵烏克蘭以來，與主要歐盟成員國的關係受到損害。

俄國外交部表示，正下令驅逐34名法國外交官、27名西班牙外交官和24名義大利外交官。

自2月24日俄國入侵烏克蘭以來，歐洲國家合計共驅逐300多名俄國外交官，法義西這3國也在其中。在許多情況下，他們指責俄國外交官從事間諜活動，莫斯科對此予以否認。

俄國 烏克蘭 義大利

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